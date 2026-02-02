中年好聲音 4｜37歲袁帥為亡友杜平獻唱《我如此愛你》奪5燈！獲封「袁大帥」
昨晚（1日）播出的《中年好聲音 4》充滿感人時刻，37歲的聲樂導師袁帥，為完成已故《歡樂今宵》元老主持杜平的遺願，深情獻唱《我如此愛你》，憑著超強的感情投入與穩定的高音爆發力，成功感動全場勇奪5燈！其精湛表現更獲評審周國豐即場冊封為「袁大帥」，究竟他的歌聲有多震撼？
袁帥含淚獻唱《我如此愛你》 完成故人遺願
袁帥在台上透露，參賽是為了完成已故前輩杜平師傅的遺願，他哽咽憶述：「杜平師傅話不如你參加《中年好聲音 4》喇，係佢鼓勵我，咁我都希望可以完成佢嘅遺願。」他將這份思念與敬意完全灌注在《我如此愛你》的歌聲中，全曲情感鋪排嚴謹，由內斂到激昂，層次分明，尤其後段的連續高音更是展現出驚人的爆發力與控制力，最終憑實力拿下5燈，場面感人。
周國豐封袁帥「袁大帥」 張佳添提議合唱劉洋
袁帥的表現令一向「手緊」的評審周國豐都讚不絕口，更罕有地給予極高評價：「成首歌最難處理係去到後面Chorus嗰七句（我如此愛你），你係完全設計哂，究竟點樣呢一級一級咁上，如果以今個回合暫時嚟講，你係表現得最好嘅一個參賽者。」周國豐更即場為他起花名，笑言：「其實你花名可以變咗做『袁大帥』，以後大家可以避開呢位朋友。」而另一評審張佳添則對他的「重炮」級實力表示期待，更提議他與《中3》的「重炮手」劉洋合作：「『袁大帥』我諗緊幾時同劉洋大炮合唱一隻《Without You》，呢兩支大炮走埋一齊呢會好正。」
