中年好聲音 4｜許美琪慘變「喊包琪」！獻唱《情人知己》淚灑舞台 評審都睇到喊
《中年好聲音 4》團戰氣氛感人，由許雲妮帶領的《情人知己》組，以歌舞劇形式演出，竟引發全場「淚水缺堤」！組員許美琪更被隊友封為「喊包琪」，由綵排喊到上台，場面既感人又搞笑。究竟是甚麼樣的表演，能讓參賽者到評審都一同淚灑當場？
貓女郎造型登場！《情人知己》組未唱先喊 婉婉出動成盒紙巾
由隊長許雲妮、莫煥基、黎若雪及許美琪等五人組成的《情人知己》組，採用了歌舞劇形式呈現葉蒨文的金曲。四名組員戴上「貓眼面罩」，以「貓女郎」造型登場，相當搶眼。然而，最令人意想不到的是，整個表演竟是「淚之表演」。眾人由綵排到正式演出，再到表演後講感受，都輪流喊個不停，令主持人婉婉要緊急出動一整盒紙巾，場面十分搞笑又溫馨。
許美琪獲封「喊包琪」！自爆喊足三輪：我就嚟冇力喊喇
隊友莫煥基笑言，許美琪是隊中的「喊包擔當」：「美琪真係好易喊，我哋畀咗個花名佢叫做『喊包琪』，因為佢差唔多每一次練習，都整喊晒我哋。」對此，許美琪感性回應，淚水是源於對友誼的不捨，她哽咽說：「最尾嗰 part 我唱到自己都喊，因為第一句係『友情如仍未變』，我知呢個係比賽，可能突然之間各散東西，但係都會記得知己嘅笑聲。」她更自爆喊到虛脫：「我尋晚喊、今朝又喊、晏晝又喊，我就嚟冇力喊喇。」
肥媽廁紙用到濕晒！三位評審一致激讚：everything好from heart
這個充滿真摯情感的「淚之表演」深深打動了三位評審。肥媽激動地說：「感情拿捏同團隊精神我都好鍾意，你睇我啲廁紙就知啦，係咪先？」直接用紙巾存量來證明自己有多感動。海兒亦大讚：「你哋嘅感情真係好真摯，acting 都好真，everything 好 from heart。」谷婭溦則表示被許美琪最後的演繹所觸動：「最後美琪嗰度 touching 到我，你最後嗰幾句我入到成件事。」評審們的一致好評，印證了這個表演的強大感染力。
網民勁有共鳴！期待淚之表演播出
《情人知己》組因比賽而生的深厚友誼，以及面對分離的感傷，觸動了無數觀眾的心。許美琪「喊包琪」的稱號背後，是中年追夢人之間最真誠的連結。不少網民留言表示非常有共鳴，十分期待看到這個傳說中「喊濕全場」的表演，感受那份源自內心的真摯情感。到底這個表演有多催淚，就要留意明晚節目的播出了。
