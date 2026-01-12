中年好聲音 4｜38歲許美琪獻唱《Chandelier》 奪5燈 含淚揭三度參賽辛酸史
《中年好聲音 4》舞台上演奇蹟一幕！38歲來自蘇格蘭的簿記主管許美琪，在獻唱高難度歌曲《Chandelier》時，一度僅獲一盞燈瀕臨淘汰邊緣，豈料在最後的「黃金30秒」竟上演絕地反擊，逆轉性贏得全部五盞燈！演出後她更含淚透露，原來這已是她第四次報名，究竟是甚麼讓她堅持至今？
許美琪獻唱《Chandelier》 最後30秒奇蹟逆轉奪5燈
今集《中年好聲音 4》最具戲劇性的畫面，莫過於38歲參賽者許美琪的演出。她選唱Sia的高難度名曲《Chandelier》，雖然唱功備受肯定，但五位評審全程都表現得相當掙扎，遲遲未有撳燈，令場面一度非常緊張，只有肥媽給予一盞燈支持。眼看許美琪即將被淘汰，沒想到在專為救參而設的「黃金30秒」環節，她竟奇蹟地扭轉乾坤，接連獲得其餘四位評審的認可，最終以5燈姿態成功晉級，過程猶如坐過山車般刺激！
評審大讚許美琪脆弱感演繹：你真係一個歌手
許美琪的逆轉勝，全因她獨特的演繹方式征服了評審。評審之一的海兒大讚她對「Exist」一字的處理極為完美：「佢唱 Exist 我係 Wow，用咁 Fragile 嘅聲唱出嚟。」這種以脆弱感駕馭爆發力歌曲的反差，成功打動了評審。張佳添更直接肯定她的專業水平：「你真係一個歌手」、「音色呼吸全部做得好好」。周國豐亦表示：「你拿捏脆弱感拿捏得好好。」而肥媽則用了一個有趣的比喻來形容她的表演恰到好處：「一煲燉得啱啱好嘅佛跳牆。」
許美琪三度參賽終鼓起勇氣 含淚感謝丈夫支持
在完成震撼人心的表演後，許美琪在台上分享了她與《中年好聲音》的淵源。原來，從第一季到第三季，身邊的朋友就不斷游說她參加，但她一直缺乏自信，直到今次第四季才終於鼓起勇氣報名。她感觸地說：「唔試我會後悔。」道出了多年來的心聲。談及一路走來的心路歷程，她更忍不住在台上灑淚，並公開感謝一直在背後默默支持她的丈夫，場面溫馨感人。這次的成功，對她而言不只是一次晉級，更是對自己多年夢想的肯定。
