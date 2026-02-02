中年好聲音 4｜38歲許美琪唱《黑夜不再來》奪5燈！評審激讚：最好嘅5燈
《中年好聲音 4》昨晚（1日）戰況再掀高潮，來自蘇格蘭的38歲唱將許美琪，身穿一襲火紅露肩裙登場，憑藉一曲歌劇感十足的《黑夜不再來》震撼全場，其強勁的舞台能量與戲劇感演出，成功冧莊奪得5燈直接晉級！評審們一致給予高度評價，究竟這位實力派能否成為觀眾期待已久的「真正女歌手」？
許美琪歌劇式演繹《黑夜不再來》 震撼全場
昨晚節目中，許美琪一出場即氣勢迫人，將《黑夜不再來》這首經典歌曲，以充滿戲劇張力的歌劇式風格重新演繹。她不僅歌聲穿透力強，舉手投足間的舞台Energy更是完全懾服觀眾與評審。整個表演的完整度極高，彷彿帶領現場所有人進入一場華麗的音樂劇，最終毫無懸念地拿下5燈佳績，成為全晚焦點之一。
許美琪獲評審激讚：直程一個燉得好靚嘅佛跳牆
許美琪的完美表現獲得評審團一面倒盛讚。張佳添首先肯定：「你Deliver到我哋要嘅5燈，好似做一個Drama感覺，我Feel到個Energy，呢個好緊要，因為我哋Connect咗。」海兒亦表示：「所有嘢嘅完整度係非常之高，同埋好Believable，I know you believe it!」肥媽更用美食作比喻，大讚其演出層次豐富：「直程一個燉得好靚嘅佛跳牆。」而評審谷婭溦更是給出最高評價，激動表示：「今日呢個5燈，喺我心目中係一個最好嘅5燈。」
網民洗版力撐許美琪：期待真正女歌手出現太耐了
節目播出後，網民反應同樣熱烈，紛紛湧入討論區洗版留言，力撐許美琪的精彩演出。不少觀眾被她的歌聲與舞台魅力折服：「唱得有層次加點 drama 元素演繹，好聽 ，加油」、「非常入戲，勁好聽！！！」更有網民認為她的出現，為樂壇帶來新希望，對她寄予厚望：「期待真正女歌手出現太耐了，唔通許美琪會係？」可見其表現已成功俘虜大批觀眾的心。
