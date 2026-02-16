中年好聲音 4｜新秀冠軍譚永浩慘遭淘汰 揭星途坎坷曾被同事寸爆：「點解喺度主持？」
譚永浩化名「鹿七伯」唱《爛泥》 僅獲2燈即時Foul
在昨晚的對決中，化名「鹿七伯」的譚永浩選唱許志安的名曲《爛泥》，可惜未能完全打動評判，最終只獲得2盞燈，在對決中落敗，並因燈數過低被即時淘汰。隨後他按規則除下面具，揭曉其2010年《英皇新秀》冠軍的真實身份，令不少觀眾大感意外。譚永浩的失利，也讓不少人對這位昔日冠軍的星途感到好奇和惋惜。
譚永浩自揭瘡疤 曾被同事當面寸爆無言以對
被淘汰後，譚永浩在台上分享感受時，坦言星途並不如外界想像中順利。他更自揭瘡疤，憶述一段令他非常難堪的往事，直言：「可惜冇出道！記得有次拍拍吓節目，有同事問『咦！你《新秀》冠軍呀？點解喺度主持節目嘅？』我冇嘢反駁到佢……」這句突如其來的質疑，無疑是當頭棒喝，正正刺中了他多年來懷才不遇的痛處，昔日的冠軍光環，在那一刻反而成為了讓他無言以對的尷尬標記。
回帶2010年奪新秀冠軍 16年星途浮沉
翻查資料，譚永浩的歌唱實力其實早獲專業肯定，他的演藝路途充滿了高低起伏。
**2010年：** 譚永浩參加極具份量的《英皇新秀歌唱大賽》，憑藉出色表現力壓群雄，勇奪「金咪大獎」（冠軍）及「最受歡迎網上人氣獎」，成為萬眾矚目的雙料冠軍。
**2010年後：** 可惜的是，奪冠後他未能順利以歌手身份出道，星途浮沉，其後輾轉加入無綫電視，多年來主力擔任兒童節目主持及參演劇集，滿腔的音樂熱誠和才華被埋沒。
**2026年：** 事隔16年，他鼓起勇氣踏上《中年好聲音 4》舞台，希望尋回初心，卻在早段止步。昔日冠軍榮譽與今日的賽果形成強烈對比，令人不勝唏噓。
網民大嘆可惜：「TVB浪費咗好多人才！」
節目播出後，大批網民對譚永浩的經歷大感惋惜，討論區湧現大量留言，幾乎「一面倒」認為電視台埋沒了這位冠軍級人馬。有網民表示：「原來佢唱歌咁得，真係浪費咗！」、「TVB根本就係人才墳墓，幾多個新秀冠軍入到去都冇得唱歌。」、「嗰個同事都好冇禮貌，專登踩人痛處！」雖然在台上被淘汰，但譚永浩表示在過程中看到其他參賽者的表演，發掘和吸收了不少新事物，獲益良多。亦有網民鼓勵他：「希望佢經此一役可以重拾唱歌嘅信心！」、「唔緊要，好多人都記得你係冠軍！」