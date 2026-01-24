中年好聲音 4｜70強生死鬥！殘酷「一對一PK賽」開打 3燈4燈隨時玩完？
明晚迎來「一對一PK賽」 70強爭40晉級名額
《中年好聲音 4》經過一輪激戰，70強名單終於在上周日誕生。然而，選手們未有喘息機會，在明晚播出的第九集，他們將直接進入全新的「一對一 PK 賽」階段。這意味著70位參賽者中，將有30人會在這場對決後告別舞台，晉級率不足六成，賽況可謂空前激烈。屆時，5位評審肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦（溦溦）將手握生殺大權，他們給出的每一個燈，都直接決定選手的去留，令比賽充滿變數。
新賽制懶人包 5燈直入4燈隨時被Foul
今次的「一對一 PK 賽」賽制相當複雜且殘酷，選手的命運完全取決於評審的燈數。以下為新賽制的重點懶人包：
5 燈：選手若獲得全部5位評審的肯定，可直接晉級下一圈，無需進行PK，安全上岸。
0 至 2 燈：若選手只獲得2盞或以下的燈數，將被視為表現未達標，會即時被淘汰，殘酷離場。
3 至 4 燈：這是最危險的區域！獲得3或4燈的選手雖然表現不俗，但並非直接晉級，他們必須進入PK環節，從台下選手中挑選1位對手進行即場對決，勝者才能晉級。
PK對決變策略戰 打和要靠評審投票定生死
獲得3至4燈的選手，其命運將取決於PK環節的策略與發揮。在挑選對手方面，若台下有多於1位選手舉手願意挑戰，台上的選手將擁有「反選權」，可以從挑戰者中挑選一位進行對決。但若無人舉手挑戰，台上選手則可以「任選」台下任何一位選手作對手，當中充滿人性與策略的博弈。在PK環節中，燈數較多者直接勝出晉級。萬一出現燈數打和的局面，五位評審將進行紅、藍燈二選一的投票，以票數決定最終生死，過程極之緊張！
網民熱議新賽制：「刺激過睇戲！」
新賽制預告一出，立即引起網民熱烈討論，不少觀眾都表示對這個殘酷的賽制感到期待。網民紛紛留言：「個賽制好殘酷，但真係好刺激！」、「3、4燈最慘，唱得唔差但隨時要同人死過。」、「如果冇人舉手挑戰，揀個弱啲嘅咪着數？好考人性喎。」、「打和要投票，班評審又要做醜人，肯定好掙扎。」、「呢個賽制肯定會迫出好多強強對決，期待值爆燈！刺激過睇戲！」可見這個「死亡賽制」已成功為節目製造大量話題。