中年好聲音 4｜71歲星洲父女佛心參賽！女兒竟揀地獄級選手PK 嚇窒全場？
《中年好聲音 4》賽況愈趨激烈！在本周日（25日）晚播出的第九集，70強選手將迎來殘酷的「一對一PK賽」。來自新加坡的郭氏父女憑著佛心參賽感動全場，但女兒郭美汐竟在關鍵時刻，選擇挑戰被視為地獄級的選手「唯一」，全場瞬間O嘴，究竟她為何作出如此大膽的決定？
郭氏父女柔情獻唱 評審激讚「溝死女」
今集「一對一PK賽」賽制極度殘酷，選手抽籤決定出場次序，獲5燈者直接晉級，0至2燈即時淘汰，3至4燈則需挑選對手PK。71歲的新加坡選手郭哲宏柔情獻唱《在此刻》，獲肥媽激讚：「佢好溫柔咁將歌詞帶出嚟，但最尾又有夠力嗌上去…而家咁嘅年紀佢行出街一定溝死女。」張佳添亦佩服道：「我好佩服你去到呢個年紀仲有咁多中氣，你令到我覺得人生好有希望！」其女兒郭美汐則為獻唱廣東歌《哭泣遊戲》而苦練發音，其體育精神獲周國豐大讚：「好 appreciate 你咁短時間去練廣東話，真係好彩你聲底好靚。」海兒亦表示：「中低音好自然好舒服，感情、Rhythm 都非常之好。」
郭美汐膽大挑機地獄級選手唯一 全場O嘴
可惜郭氏父女均未能獲得5燈直接晉級，必須進入PK環節。父女二人挑選對手時盡顯「佛心」，不看強弱，只看是否「有兩句」，結果女兒郭美汐竟作出了全晚最令人震驚的選擇，主動挑戰被譽為「地獄級選手」的唯一！此舉嚇得全場參賽者忍不住大嗌：「點解會揀佢架？」連評審周國豐也替她緊張，直言：「唔使咁好人㗎！呢個始終係比賽要贏，兩父女都太好人啦。」郭美汐的好人好事，反而將自己推向了最危險的境地，令賽況充滿變數。
唯一演唱Diamond被讚易過食生菜 賽果超緊張
面對郭美汐的挑戰，被視為「地獄級對手」的唯一毫不怯場，獻唱《Diamond》時表現極度穩定，游刃有餘的表現被評審形容為「易過食生菜」。周國豐更直言期待唯一在之後的比賽能有更上一層樓的表現，可見其實力非凡。一邊是為唱廣東歌而努力不懈的佛心女孩，另一邊是實力超強的地獄級唱將，兩人對決的火花令人期待。到底郭美汐能否上演奇蹟，抑或唯一將輕鬆晉級？最終賽果將在本周日晚揭曉，絕對不容錯過！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期