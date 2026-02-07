中年好聲音 4｜35歲靚仔配音員陳旭培再獲激讚！竟被踢爆狂𥄫評判張佳添？
廣告
《中年好聲音 4》大熱選手、35歲配音員陳旭培再度登場，憑英文歌《Against All Odds》獲評審激讚！外形討好的他被視為冠軍相，唱功紮實不在話下，但竟在台上被踢爆不停偷望評判張佳添，場面搞笑，究竟他為何有此奇怪舉動？
陳旭培再唱英文歌獲激讚 周國豐：律動非常好
被視為大熱之一的35歲「靚仔配音員」陳旭培，上回憑一曲《Careless Whisper》勇奪5燈佳績，實力備受肯定。在最新一輪比賽中，他繼續強項，選唱經典英文歌《Against All Odds》出戰。他的表現再次令評審眼前一亮，周國豐大讚他潛質優厚，更直接點評：「佢處理英文歌嘅氛圍、律動非常之好。」可見他對英文歌的駕馭能力已達專業水平，完全 chinh phục 了評審的心。
海兒踢爆陳旭培狂𥄫添Sir 真相引人遐想
正當大家沉醉在陳旭培的歌聲中，評審海兒卻突然爆出驚人發現！她笑著表示陳旭培的演出是她當日最愛，大讚：「技巧、情感、表情做得好好。」但隨即話鋒一轉，踢爆陳旭培在演唱期間，竟然「Keep 住偷望添 Sir（張佳添）」！此話一出，立即引起全場好奇，究竟是仰慕添Sir的音樂才華，還是有其他不為人知的原因？這個有趣的舞台小插曲，無疑為緊張的比賽增添了不少趣味。
陳旭培被封大熱有原因 上回5燈承諾挑戰廣東歌
陳旭培之所以被視為大熱，除了因為外形討好，其穩定的唱功更是關鍵。上回奪得5燈滿分佳績，已證明其實力非凡。雖然他連續兩次選唱英文歌都獲得極高評價，但他亦在台上承諾之後會挑戰廣東歌，展示更多樣化的面貌。到底這位英文歌王子轉戰廣東歌會有何驚喜？實在令人期待他之後的表現，以及他「偷望」添Sir的謎底揭曉！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期