中年好聲音 4｜42歲前歌手陳逸璇回歸！獲前監製激讚：多咗滄桑感！
本周日晚《中年好聲音 4》迎來前歌手陳逸璇（Jolie）震撼回歸！現年42歲的她以一曲《夜夜夜夜》技驚四座，台風沉穩兼情感收放自如，獲評審一致好評。20年前曾為她監製歌曲的評審張佳添更激讚她比當年大有進步，究竟Jolie能否憑藉閱歷轉化的歌聲成功翻盤，洗脫昔日負評？
陳逸璇性感露肩登場 唱功驚艷全場
在周日晚播出的第七集香港賽區第三回合中，現職財務策劃員的42歲陳逸璇以性感露肩造型登場，獻唱經典歌曲《夜夜夜夜》。她一開聲即展現穩健台風，將歌曲中的情感演繹得淋漓盡致，收放自如的表現獲得全場掌聲。相較於海選時的Jazz風格，這次轉唱流行曲的她，表現更上一層樓，讓評審們眼前一亮，成功在高手雲集的對決中突圍而出，表現備受肯定。
前監製張佳添激讚：比二十年前多咗滄桑感
評審團對陳逸璇的表現給予高度評價，其中20年前曾為她監製歌曲的張佳添感觸良多，大讚她進步神速：「你呢首歌發揮得好好，比起二十年前多咗滄桑感。」肥媽亦用美食比喻，稱讚她的歌聲充滿故事感：「你今日嘅說故事係打動到我，好似去飲咁，一早有定菜單，知道係食伊麵定炒飯。」海兒則特別欣賞她的聲線：「隱約中嘅低音好聽。」評審們一致認為，時間的歷練讓她的歌聲更有味道。
陳逸璇剖白參賽心聲 盼證明自己會講故事
面對評審的讚賞，陳逸璇坦言這次重返舞台，是為了證明自己的蛻變。她感觸地表示，過去的自己常被批評唱歌沒有感情，這一直是她心中的一道坎。因此，她希望透過《中年好聲音 4》這個舞台，讓大家重新認識她，她真誠剖白：「細個成日畀人話唱歌冇感情，希望大家今次聽到一個會講故事嘅陳逸璇。」她決心用歌聲證明，20年的人生閱歷已讓她成為一個更懂得用歌聲說故事的成熟歌手。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期