中年好聲音 4｜科亞高巴領軍Rock爆舞台！陳逸璇可嵐獲讚超突破 畫面勁震撼
Rock爆舞台！《Crystal》組震撼合體 評審睇到嘩嘩聲
今次團戰中，由隊長科亞高巴、鄭仲豪、錢偉浩、陳逸璇及可嵐組成的《Crystal》組，選擇挑戰太極樂隊的經典作品。從官方釋出的照片可見，五人以一身Rock味十足的造型登場，氣場強大。表演中段，五人更做出合十拎咪兼高唱和音的動作，畫面極具張力及儀式感，單看照片已能感受到他們表演時的澎湃能量與投入感，難怪評審們都看得相當入神，大讚是充滿高潮的演出。
張佳添激讚「五位一體」！科亞高巴克服語言障礙融入廣東歌
評審張佳添對《Crystal》組的表演給予極高評價，盛讚是極盡視聽之娛的演出，更形容：「你哋將成件事男女 glue 咗一齊，每個人有個角色喺裏面」、「去到中間，無論視覺、聽覺，我真係覺得去咗某個時空睇緊某個舞台劇咁」。他認為整個表演充滿心思和能量，真正做到了「五位一體」。張佳添更特別點名大讚隊長科亞高巴，指其演出完全令人忘記他不懂廣東話：「聽到第四句我係唔記得咗佢唔識廣東話，佢融入晒首歌裏面。」
陳逸璇可嵐搏盡獲肯定！海兒大讚：你哋畀咗好多 effort
另一位評審海兒則點名大讚組內的兩位女將陳逸璇與可嵐，認為她們成功突破了自己。海兒坦言，這首搖滾風格的歌曲對兩位女士來說並非最適合的選曲，但她們的表現卻令人眼前一亮。海兒說：「始終呢首歌唔係好適合兩位女士，但你哋好 committed，盡晒力，你嘅眼神、the whole staging，我覺得你哋係畀咗好多 effort 落去。」她們的努力與投入，最終換來了評審的肯定，證明了她們在舞台上的無限可能性。
網民期待值爆燈！昔日女神變Rock妹掀熱話
雖然完整表演尚未播出，但《Crystal》組的破格演出已在網上掀起熱議。特別是陳逸璇與可嵐，昔日多以柔情或型格形象示人，今次徹底化身Rock妹，反差感極大，令不少網民大呼期待。科亞高巴如何帶領隊員克服語言與風格的挑戰，打造出這個獲評審激讚的「五位一體」舞台，已成為觀眾最期待的焦點之一，誓要鎖定節目播出，一睹他們震撼人心的演出。