中年好聲音 4｜昔日死敵變隊友！馬浩宜卓猷燕合體挑戰《呼吸有害》 評審：好有害
《中年好聲音 4》團戰迎來最強戲劇性組合！上次「龍爭虎鬥」的兩大高手馬浩宜與卓猷燕，今次竟化敵為友，與羅陽等人合組挑戰高難度歌曲《呼吸有害》。評審周國豐更直言這個選曲「好有害」，到底這對昔日死敵的合作，會是強強聯手還是引爆危機？
真人版《Inside Out》！《呼吸有害》組默劇演繹情緒困擾
由隊長羅陽、馬浩宜、黃藝輝、林靖枝及卓猷燕組成的《呼吸有害》組，表演充滿豐富的Drama元素。他們除了有獨白部分，更加入了默劇表演，故事主旨講述一個受情緒困擾的人，最終如何放下負面情緒去擁抱他人，概念相當有深度。評審張佳添看後大讚：「你哋諗法好好，似真人版《Inside out》。」將複雜的內心戲碼以舞台劇形式呈現，別具意義，令人期待。
周國豐坦言極高難度！直指揀《呼吸有害》本身就好有害
雖然表演概念備受讚賞，但評審周國豐卻對他們的選曲表示擔憂。他坦言莫文蔚的《呼吸有害》難度極高，並不適合團體合唱，更直言不諱地說：「本身揀《呼吸有害》做團戰歌已經好有害，好難呀呢隻歌！」周國豐的一番話無疑為這個表演增添了巨大的懸念，到底五人能否駕馭這首高難度歌曲，將成為比賽的一大看點。
「龍爭虎鬥」後再合體！張佳添勁期待馬浩宜卓猷燕合作
這組最大的焦點，莫過於兩大唱將馬浩宜與卓猷燕的合作。評審張佳添憶述：「上次猷燕同浩宜龍爭虎鬥之後，我哋幾咁辛苦都唔知揀邊個，今日見你兩個企咗喺度，我好開心、好期待。」昔日的競爭對手如今成為同一戰線的隊友，他們之間會擦出怎樣的火花，是觀眾和評審都極為期待的畫面。他們的合作能否產生一加一大於二的化學作用，將直接影響團隊的命運。
網民議論紛紛！最強組合定係死亡之組？
馬浩宜與卓猷燕的合體，在網上引起了熱烈討論。有網民認為這是「最強組合」，兩位實力唱將聯手，必定能創造出精彩的舞台。但也有網民擔心，面對《呼吸有害》這首「有害」級難度的歌曲，加上兩位強者可能存在的磨合問題，隨時會變成「死亡之組」。究竟他們最終能否戰勝難關，滿足大家的期待？一切謎底將在明晚播出的新一集《中年好聲音 4》揭曉。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期