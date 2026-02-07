中年好聲音 4｜39歲「中4版劉以達」黃藝輝登場！唱歌突扮吹笛嚇到評判O嘴！
今集《中年好聲音 4》娛樂性爆燈！來自大灣區的39歲音樂製作人黃藝輝，獲周國豐封為「中4版劉以達」，他獻唱《最愛是誰》時竟創意加插扮吹笛，令全場O嘴！其九唔搭八的對答更引爆連環笑彈，究竟他有幾無厘頭？
黃藝輝獻唱最愛是誰 突加插扮吹笛嚇窒全場
《中年好聲音 4》驚現奇人！來自大灣區賽區的39歲音樂製作人黃藝輝，除了有「夾夾舞紅褲羅陽」及「雜技炒餸王吳亦偉」等奇特選手外，他的出位程度絕對有过之而无不及！在獻唱經典金曲《最愛是誰》時，黃藝輝唱到中段竟然創意大爆發，突然做出扮吹笛的手勢，口中更發出「嗚嗚」聲，這個神來之筆的怪異舉動，令台下5位評審即時嚇到O嘴，目瞪口呆！
黃藝輝九唔搭八對答 車婉婉追問：你嗚啲乜
表演結束後，主持車婉婉馬上追問這個全場最大的疑問：「你中間嗚啲乜？」黃藝輝竟一臉認真地回答：「諗住加咗會放鬆啲。」這個出人意表的答案令全場哭笑不得，評審周國豐更忍不住即時搶答：「唔會呀！」直接否定他的「放鬆理論」，兩人之間的爆笑互動，盡顯黃藝輝獨特的無厘頭風格，娛樂效果滿分。
周國豐封黃藝輝「中4劉以達」 海兒笑指：佢次次都整啲好笑嘢
黃藝輝的搞笑事跡原來不止一宗，評審海兒笑言：「佢（黃藝輝）次次都整啲好笑嘢出嚟，上次唔記得除斗篷。佢頭先『嗚』嗰時隻手仲要扮笛。」周國豐則沒好氣地質疑，身為音樂製作人的黃藝輝，沒理由音樂感如此差。沒想到黃藝輝先是靜默了一秒，再突然九十度鞠躬道歉：「唔好意思呀！」再次引爆全場大笑。難怪周國豐都忍不住封他為「中4版劉以達」！
谷婭溦忍不住追問黃藝輝：你嘅靈魂喺度
面對黃藝輝一連串的脫序演出和爆笑對答，連評審谷婭溦都忍不住好奇追問：「你嘅靈魂喺度？」似乎想確認他是否在狀況內。這位「中4版劉以達」的靈魂到底飄到何處，他的對答又可以有幾九唔搭八？想親身見識這位奇人的觀眾，就絕對不能錯過本周日晚播出的《中年好聲音 4》！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期