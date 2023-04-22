中年好聲音6強｜李佳上海妹嫁老外 來港追夢獲業界肯定開唱歌學校
中年好聲音6強｜李佳上海妹嫁老外 來港追夢開唱歌學校
「為了追夢，可以去到幾盡？」 李佳表示：「為了圓來香港當歌手嘅夢想，我可以放下英國所有，移民到香港。」李佳出生喺上海，父母以唱京劇為主，於80年代父親來香港演出，李佳當時跟隨父親邊聽邊唱鄧麗君、鳯飛飛、龍飄飄等歌曲。到十幾歲時開始參加歌唱比賽，李佳歌藝出眾，在上海當過歌手，之後定居英國，為英藉老公Sunny生了兩個囝囝成為全職媽媽。
由於李佳熱愛音樂，渴望能再次踏上舞台。某年探望居港的母親，發現自己好留戀香港，得到老公大力支持，她在16年11月舉家移民來港。隔年李佳參加了3個歌唱比賽，結果奪得兩個總冠軍同一個亞軍，成績非常彪炳。李佳還獲業界歌唱導師的賞識，推薦她成為歌唱導師，從此開設了屬於自己的歌唱學校。
李佳被指有冠軍相謙虛回應
一班《中年好聲音》嘅成員呢日同埋幾位應屆港姐，一齊到出晒名善心嘅明哥嘅餐廳幫手，向有需要嘅街坊派飯。仲有唔夠兩個星期就踏入直播總決賽一決雌雄嘅日子，而被視為奪冠熱門之一嘅 李佳 就謙虛指要睇自己同大家當日嘅表現先知鹿死誰手咁話。
呢日現身嘅各位成員當中，除咗李佳同顏志恒仍要埋首比賽之外，其他各位就已經開始為5月嘅演唱會準備喇，二家姐李思林就話同曹敏寶已經練緊體力，至於早前話要去娶老婆嘅羅金榮就話自己已經非常緊張喇。
中年好聲音6強｜李佳羅啟豪成「最強黑馬」
實力唱將李佳和羅啟豪則愈唱愈強，潛力不容忽視！身為歌唱導師的李佳，比賽初期表現未算突出，去到中後期，李佳爆發小宇宙過關斬將，最終以累積排名分最高分姿態殺入六強，就連「奄尖魔人」伍仲衡亦曾大讚她：「真係愈唱愈有味道。」而有「最強黑馬」之稱的羅啟豪，同屬慢熱選手，清晰咬字唱腔是其招牌撒手鐧，曾獲不少好評，更是唯一兩奪MVP選手。
兩個月前李佳羅啟豪二人已組合表演過，當時更被喻為漸入佳境的組合，看來決賽兩位將正面決一高下！
《中年好聲音》幾時進行總決賽？10強名單出爐？
《中年好聲音》總決賽雖然還未進行，但已落實在5月開演唱會，一眾選手在日前舉行記者招待會，並公佈演唱會售票詳情，大會更即場宣布決賽日期以及終極王者大獎⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》將會有邊幾位優勝選手？
在第16集選出了10強的同一天，無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，出席選手多達23位，包括⋯⋯按此看詳情