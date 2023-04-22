中年好聲音6強｜李佳上海妹嫁老外　來港追夢獲業界肯定開唱歌學校

中年好聲音決賽｜TVB歌唱真人騷《中年好聲音》最後六強已經誕生，六強選手位位都是唱得之人，最終誰會大爆發奪冠仍是未知之數！ 李佳為圓夢由英國移民到香港，在上海出生，在上海當過歌手，之後定居英國，為英藉老公Sunny生了兩個囝囝成為全職媽媽。