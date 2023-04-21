中年好聲音決賽歌單｜6強選手戰衣率先曝光！分慢歌快歌兩回合對戰

中年好聲音決賽｜主持陣容加馬，除了有車婉婉，林曉峰和許文軒亦會強勢加盟；評審陣容方面，除了有四位固定評審肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還邀請到校長譚詠麟、鍾鎮濤和呂方擔任嘉賓評審！而第八位評審則是全球觀眾，觀眾可透過網上投票選出心水選手，投票結果分分鐘有機會影響賽果，決賽更將分成兩個回合進行，非常緊湊！