中年好聲音決賽歌單｜6強選手戰衣率先曝光！分慢歌快歌兩回合對戰
中年好聲音決賽歌單率先曝光！有選手勢要「舞」爆全城
慢歌歌單：
- 我曾用心愛著你
- 明日話今天
- Forever Love
- 忘情號
- 吻別 X Take Me To Your Heart
- 爛泥
快歌歌單：
- Sway
- 跳舞街
- 熱情的沙漠
- 疾風
- 拒絕再玩
- 瘋了
為保持新鮮感及神秘感，無綫官方並沒有公布參賽者與歌曲組合，務求直播當晚為觀眾送上驚喜！快歌環節有選手會加入跳舞元素，勢要「舞」爆電視廣播城，值得期待！
中年好聲音決賽｜計分方式（評審評分+觀眾投票）
觀眾可透過網上投票選出心水選手，投票結果分分鐘有機會影響賽果！值得留意的是，7 位專業評審所給出的評分，將會刪去最高分和最低分，只計算餘下的5個分數確保公平。決賽將分成兩個回合進行，首回合六強參賽者將各自演出慢歌、快歌各一首，綜合專業評審評分及觀眾投票後;第二回合，晉級選手將獻唱「自選必殺歌」，爭奪冠、亞、季軍殊榮。
中年好聲音決賽｜六強選手戰衣率先曝光
《中年好聲音》網上投票，龍婷坦言目前成為榜首之一絕對是為決賽打了支強心針，感到信心十足，更呼籲觀眾多多參與投票！
羅啟豪表示現時狀態非常好，對決賽將會進行直播會否緊張，他表示盡量不去顧慮太多，會當成平日錄影一樣盡全力！
吳大強表示正密羅緊鼓為決賽準備，練習時會提醒自己留點力到決賽綵排，家人都會全家總動員到場支持！
李佳試著了一條閃爆貼身裙，決賽要唱兩首風格好不一樣的歌，因此都需要花心思準備兩套戰衣，她透露其中一套會較為性感。
周吉佩透露決賽快歌環節，會大玩80年代經典歌曲會主題，同時佢有搵韋綺姍老師上堂練歌，亦透露目前聲線的狀態比以往幾集更加好，已充滿信心迎接決賽！
顏志恒喜歡穿闊褲，今次佢覺得戰衣好啱心水，決賽更獲親友到場支持！
中年好聲音決賽｜六強選手齊發表「假如奪得冠軍」感言
《中年好聲音》決賽宣傳片近日陸續播出，六強選手齊齊發表「假如奪得冠軍」感言，吳大強說：「最想多謝一啲唔識我而去鼓勵我嘅人，係佢哋令到我有呢個Motivation，無論成績係點都好，當贏咗架喇。」
龍婷說：「要多謝咁多年支持我嘅朋友。我都想不斷咁超越我自己畀多啲嘢觀眾睇，有啲嘢講係冇用嘅，一定要實戰先至可以爆發到出嚟。」
顏志恒說：「除咗要多謝媽媽同老婆，仲一定要多謝我班同事，如果冇佢哋嘅遷就，我所有嘅綵排同錄影都嚟唔到，依家有更多嘅 人聽到我唱歌，幾辛苦我都覺得值得。」
周吉佩說：「首先要多謝嘅係我爸爸， 之後要多謝我太太，比賽中段開始每一場都嚟撐我。依家入到 Final，我會視呢個 回合係表演。」
羅啟豪說:「我會第一時間多謝我媽媽，佢係一直以嚟最鼓勵同 支持我唱歌嘅人，如果攞到冠軍係圓咗我自己同媽媽嘅夢。」
李佳說:「除咗屋企人，好想多謝一個朋友，佢係第一位叫我參加嘅。我對自己好有信心，期待嗰日早啲嚟到。」
最終冠軍誰屬？密切留意周日晚的決賽直播！《中年好聲音》一班參賽者經過多個月相處已變成親密戰友，早前他們聚首一堂為 4月之星龍婷、區俊傑和羅啟豪慶生，當日其中一個慶生蛋糕非常特別，蛋糕上有6支咪裝飾，咪上更刻有六強名字，祝福六強於決賽演出順利，心思十足。
中年好聲音｜總決賽在即！主持評判加強版兩回合決生死
龍婷有媽媽牌靚湯潤喉、顏志恒就以工餘時間練舞、羅啟豪就話要爭取時間休息、李佳就話要避免病倒、周吉佩就話太太準備唔少偏方出戰，至於輩份最高嘅吳大強，就認為穩陣多啲練歌最重要喇。
雖然總決賽都未比，不過已經有傳有機會展開第二季，不過肥媽佢哋幾位評判，回想當日海選幾千位朋友輪住唱就真係聽到耳都側埋，佢哋仲話人人問報名方法同點搵門票，佢哋就有三強調冇辦法，叫大家放佢哋一馬呀。
《中年好聲音》幾時進行總決賽？10強名單出爐？
《中年好聲音》總決賽雖然還未進行，但已落實在5月開演唱會，一眾選手在日前舉行記者招待會，並公佈演唱會售票詳情，大會更即場宣布決賽日期以及終極王者大獎⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》將會有邊幾位優勝選手？
在第16集選出了10強的同一天，無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，出席選手多達23位，包括⋯⋯按此看詳情