中年好聲音6強｜羅啟豪曾自嘲「隱形人」愈唱愈強獲封「最強黑馬」
中年好聲音6強｜羅啟豪獲封「最強黑馬」 曾覺得自己如同「隱形」
《中年好聲音》進入最後12強的階段，被稱「英國豪」的羅啟豪就愈戰愈勇，由開始至今，其表現淡定兼有一定的水準，每次都順利過關，但當事人曾公開承認比賽以來一直感到似「隱形人」。38歲羅啟豪任職平面設計師，早前出席宣傳活動受訪時表示：「其實無乜期望，比賽以來一直唔太起眼。但好慶幸評判愈來愈睇到我嘅唱功，愈來愈多人喜歡我同聽我唱歌，真係好開心。」而羅啟豪隨後在節目上的表現愈戰愈勇，與李佳合唱《當愛已成往事》，以及獻唱譚詠麟的《無邊的思憶》都獲得評判一致好評！
羅啟豪病癒後狀態大勇 信心十足
羅啟豪表示現時狀態非常好，對決賽將會進行直播會否緊張，他表示盡量不去顧慮太多，會當成平日錄影一樣盡全力！
中年好聲音6強｜羅啟豪「假如奪得冠軍」感言
羅啟豪說:「我會第一時間多謝我媽媽，佢係一直以嚟最鼓勵同 支持我唱歌嘅人，如果攞到冠軍係圓咗我自己同媽媽嘅夢。」
羅啟豪媽媽劉英係歌唱家
早前羅啟豪同媽媽的合照首次曝光，被發現其母劉英（Anne Lew）好猛料，陳奕迅23年新歌《盲婚啞嫁》MV中，就出現過劉英美妙的歌聲，獻唱《When I’m Dreaming》一曲。原來在YouTube有不少劉英演出的影片，劉英自小受到爸爸薰陶愛上經典爵士英文歌，1969年15歲參加報章舉行的業餘歌唱大賽，由麗的電視轉播節目，最後奪得冠軍。其後劉英得到Anders Nelsson介紹，擔當Irene Ryder替工在美麗華酒店唱歌。後來放棄唱歌事業選擇組織家庭，生下三個小孩。大約十幾年前，劉英趁孩子長大重拾興趣，與多位志同道合的朋友組織歌唱團，又舉行慈善音樂會過足歌癮。
《中年好聲音》第19集，羅啟豪邀請到區俊傑合唱張學友原唱嘅《祝福》，評審話佢哋兩個把聲好Match又有兄弟情，肥媽仲聽到喊！
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
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