中年好聲音6強｜羅啟豪曾自嘲「隱形人」愈唱愈強獲封「最強黑馬」

中年好聲音6強決賽｜被稱「英國豪」的羅啟豪就愈戰愈勇，獲封「最強黑馬」。早前羅啟豪同媽媽的合照首次曝光，被發現其母劉英（Anne Lew）好猛料，陳奕迅23年新歌《盲婚啞嫁》MV中，就出現過劉英美妙的歌聲！