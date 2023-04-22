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中年好聲音6強｜顏志恒曾落選《新秀》浴室歌王終圓夢打入決賽！

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中年好聲音6強決賽｜42歲的顏志恒，由比賽開始至今，一直深受肥媽喜愛，深情演出《一首歌一個故事》獲評審一致好評，ｍ更成為「點擊王」第三位，達61萬觀看次數，更是所有參賽者單曲之冠，實力不容忽視！原來他曾參加過《新秀》，不過就連複賽都入唔到，但他冇放棄，成日匿埋在屋企廁所日日唱，所以被封「浴室歌王」。

中年好聲音6強｜顏志恒《一首歌一個故事》成單曲點擊之冠

「點擊王」第三位是顏志恒，其個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾260萬，當中《一首歌一個故事》勁吸61萬觀看次數，更是所有參賽者單曲之冠，實力不容忽視！值得留意的是，Bill哥哥和志恒強強聯手合唱的《總有你鼓勵》獲得逾63萬觀看次數，成績斐然。至於由吳大強＋李佳＋龍婷＋馮志豪＋應德榮合唱的《今宵多珍重》，則吸逾66萬觀看次數，是《中年好聲音》最多人觀看的演出片段。

中年好聲音 「點擊王」第三位是顏志恒，其個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾260萬，當中《一首歌一個故事》勁吸61萬觀看次數，更是所有參賽者單曲之冠
「點擊王」第三位是顏志恒，其個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾260萬，當中《一首歌一個故事》勁吸61萬觀看次數，更是所有參賽者單曲之冠（圖片來源：TVB提供）
顏志恒 中年好聲音 Bill哥哥和志恒強強聯手合唱的《總有你鼓勵》獲得逾63萬觀看次數，成績斐然
Bill哥哥和志恒強強聯手合唱的《總有你鼓勵》獲得逾63萬觀看次數，成績斐然（圖片來源：TVB提供）

中年好聲音決賽｜顏志恒「假如奪得冠軍」感言：多謝媽媽同老婆

顏志恒說：「除咗要多謝媽媽同老婆，仲一定要多謝我班同事，如果冇佢哋嘅遷就，我所有嘅綵排同錄影都嚟唔到，依家有更多嘅 人聽到我唱歌，幾辛苦我都覺得值得。」

中年好聲音 顏志恒說：「除咗要多謝媽媽同老婆，仲一定要多謝我班同事，如果冇佢哋嘅遷就，我所有嘅綵排同錄影都嚟唔到，依家有更多嘅 人聽到我唱歌，幾辛苦我都覺得值得。」
顏志恒說：「除咗要多謝媽媽同老婆，仲一定要多謝我班同事，如果冇佢哋嘅遷就，我所有嘅綵排同錄影都嚟唔到，依家有更多嘅 人聽到我唱歌，幾辛苦我都覺得值得。」（圖片來源：TVB提供）

中年好聲音6強決賽｜顏志恒戰衣 非常隨心

顏志恒喜歡穿闊褲，今次佢覺得戰衣好啱心水，決賽更獲親友到場支持！

中年好聲音 顏志恒喜歡穿闊褲，今次佢覺得戰衣好啱心水，決賽更獲親友到場支持！
顏志恒喜歡穿闊褲，今次佢覺得戰衣好啱心水，決賽更獲親友到場支持！（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）

顏志恒曾落選《新秀》遺憾多年 唱冧歌整喊肥媽

現年42歲的顏志恒，任職酒店廚師，他在《中年》面試時表示唱歌令他搵到唯一的成功感，因為讀書唔叻又唔靚仔，畢業後掛住搵食，放棄了理想，之後順理成章結婚生仔，未能繼續唱歌。顏志恒出場後人氣急升，原來他參加過《新秀》，不過就連複賽都入唔到，但他冇放棄，成日匿埋在屋企廁所日日唱，所以被封「浴室歌王」。

顔志恒由比賽開始至今，一直深受肥媽喜愛，多輪比賽下獻唱不少金曲，如深情演出《一首歌一個故事》獲評審一致好評，當中演繹親情歌《Mama I Love You》，更令原唱肥媽感動當場落淚，更帶挈顏志恒踏上紅館，在自己的個唱上表演。

顏志恒 中年好聲音 12強 中年好聲音 顔志恒被封「浴室歌王」
顔志恒被封「浴室歌王」（圖片來源：[email protected] seesawsin）

顏志恒舉辦粉絲派對 志恒由素人出身至「吸粉」無數

《中年好聲音》自推出以來大受好評，參賽者顏志恒更被視為「黑馬」之一；由素人出身至「吸粉」無數！早前一班「bens」更為其舉行粉絲派對，顏志恒及妻子與歌迷同樂。

《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？

《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包

《中年好聲音夢想成真演唱會》售票優惠？

無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，售票詳情及優惠請即看：演唱會售票詳情

圖片來源：TVB提供資料或影片來源：TVB See Saw 先@YouTube

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