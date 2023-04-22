中年好聲音6強｜顏志恒曾落選《新秀》浴室歌王終圓夢打入決賽！

中年好聲音6強決賽｜42歲的顏志恒，由比賽開始至今，一直深受肥媽喜愛，深情演出《一首歌一個故事》獲評審一致好評，ｍ更成為「點擊王」第三位，達61萬觀看次數，更是所有參賽者單曲之冠，實力不容忽視！原來他曾參加過《新秀》，不過就連複賽都入唔到，但他冇放棄，成日匿埋在屋企廁所日日唱，所以被封「浴室歌王」。