中年好聲音8強戰｜肥媽伍仲衡嘈交激到彈起 杜德偉出面調停
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無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》自播出以來除了收視節節上升，今周將播出的第18集是爭入八強的第六部曲《男歌女唱！女歌男唱》，賽制繼續沿用上集的累積排名，本回合累積排名分數最低的選手將被淘汰，本回合嘉賓評審是歌手杜德偉，今集另一焦點落在肥媽和伍仲衡身上，兩人於今集瘋狂上演牙骹戰！
即睇《中年好聲音》10強選手背景懶人包
中年好聲音8強爭奪戰｜今集出場歌單：
- 《特別的愛給特別的你》龍婷
- 《我願意》周吉佩
- 《她來聽我的演唱會》李佳
- 《頭髮亂了》支嚳儀
- 《味道》涂家堯
- 《原來你什麼都不要》顏志恒
- 《月亮代表我的心》吳大強
- 《破曉》羅啟豪
- 《眼色》林鉫徫
中年好聲音8強爭奪戰｜肥媽伍仲衡嘈交 杜德偉出手調停
今集除了三位女唱大玩突破，另一看點則落在評審肥媽和伍仲衡身上，兩人於今集瘋狂上演牙骹戰！最大的花生位，是顏志恒表演的《原來你什麼都不要》，當中有評審指志恒唱到似撩交嗌，肥媽則力撐：「阿媽喺大廳，所以唔使驚！你最尾個Note可以hold咁耐，係好難架！有啲唔係唱歌嘅人係唔會明白，我哋呢啲唱歌嘅人就非常明白。」伍仲衡即插嘴：「唱歌係唱畀啲聽眾聽，而聽眾9成9都唔係唱歌嘅。」肥媽聞言激動彈起說：「比賽最緊要評判畀分！」最後要坐在兩人之間的杜德偉起身調停。
中年好聲音8強爭奪戰｜林鉫徫重眼妝極妖艷
上集轉Style玩甜美風的林鉫徫，是集改以在造型上玩突破，化上濃濃眼妝獻唱《眼色》，妖味濃兼極迷幻，表演期間她更拉咪飆高音，周國豐說：「見到你揀呢隻歌，覺得你癲咗，再睇埋你出嚟嘅妝，係嘩咗出嚟，但你嘅妝同首歌係Match嘅，因為件事係癲嘅。」杜德偉則大讚：「感受到你嘅努力同誠意，令我覺得自己都唔知唱唔唱到咁犀利，你個Range真係好闊。」。
《中年好聲音》幾時進行總決賽？10強名單出爐？
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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供資料或影片來源：TVB提供