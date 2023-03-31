中年好聲音8強戰｜肥媽伍仲衡嘈交激到彈起 杜德偉出面調停

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》自播出以來除了收視節節上升，今周將播出的第18集是爭入八強的第六部曲《男歌女唱！女歌男唱》，賽制繼續沿用上集的累積排名，本回合累積排名分數最低的選手將被淘汰，本回合嘉賓評審是歌手杜德偉，今集另一焦點落在肥媽和伍仲衡身上，兩人於今集瘋狂上演牙骹戰！