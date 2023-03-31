中年好聲音8強戰｜龍婷改玩Rock獲激讚 支嚳儀型格玩Rap惹負評「輸咗」
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無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》自播出以來除了收視節節上升，今周將播出的第18集是爭入八強的第六部曲《男歌女唱！女歌男唱》，賽制繼續沿用上集的累積排名，本回合累積排名分數最低的選手將被淘汰，本回合嘉賓評審是歌手杜德偉，而今集最吸睛的選手分別是龍婷、支嚳儀及林鉫徫，三位女唱將於本回合玩突破！
即睇《中年好聲音》10強選手背景懶人包
中年好聲音8強爭奪戰｜龍婷「走甜」變Rock妹
是集最吸睛的選手分別是龍婷、支嚳儀及林鉫徫，三位女唱將於本回合玩突破，曲風和造型都有別以往。經常甜笑、被肥媽戲言是賣牙膏廣告的龍婷，是集以皮褸上陣化身型爆Rock妹獻唱《特別的愛給特別的你》，「走甜」造型令人眼前一亮，主持車婉婉笑言：「見到佢着皮褸，就知大事不妙！」杜德偉大讚有驚喜：「人Show合一。」肥媽亦笑言：「有隻小魔怪走咗出嚟。」
中年好聲音8強爭奪戰｜支嚳儀吊帶西褲上陣 自創英文Rap
樣子甜美的支嚳儀同樣「走甜」玩型格，她以白恤衫加吊帶西褲上陣，中性打扮非常有型；今次支嚳儀除了玩跳唱《頭髮亂了》，更首度挑戰唱Rap，兼邀得好友、《聲夢傳奇2》畢業生文佐匡（Sean）創作英文Rap。雖然支嚳儀造型上令人耳目一新，惟評審似乎對她的表演不太受落，杜德偉直言：「當你做第一個動作時，我就覺得唉…你嘅郁動唔夠大同Powerful，一開頭已經輸咗。」伍仲衡更直指：「唔好喺比賽度做未做過嘅嘢！」
中年好聲音8強爭奪戰｜今集出場歌單：
- 《特別的愛給特別的你》龍婷
- 《我願意》周吉佩
- 《她來聽我的演唱會》李佳
- 《頭髮亂了》支嚳儀
- 《味道》涂家堯
- 《原來你什麼都不要》顏志恒
- 《月亮代表我的心》吳大強
- 《破曉》羅啟豪
- 《眼色》林鉫徫
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圖片來源：TVB提供