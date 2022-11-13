中年好聲音 | 100強海報屯門娜娜打頭陣　網民：做咩唔幫佢P圖啫

無綫近日推出的歌唱真人騷《中年好聲音》，從公開招募開始已經引起不少網民的關注。經過多輪面試後，最終選出100強。無綫在早兩日公開了100強的海報，海報以金黃色做主題，由「屯門娜娜」董幸兒打頭陣，不少網民都話：「做咩唔幫佢P圖啫」。