中年好聲音 | 100強海報屯門娜娜打頭陣 網民：做咩唔幫佢P圖啫
100強海報 屯門娜娜打頭陣
近日推出的歌唱真人騷《中年好聲音》經過多輪面試後，最終選出100強。早兩日無綫亦公開了100強的海報，讓網民派Like支持自己的心水參賽者，海報亦由「屯門娜娜」董幸兒打頭陣。雖然屯門娜娜的討論度最高，但屯門娜娜的Like數卻不及其他參賽者！
網民：做咩唔幫佢P圖啫
海報一出，不少網民都在屯門娜娜的海報下留言，表示屯門娜娜的海報與她本人社交平台上的照片落差太大：「做咩唔幫佢P圖啫」、「E… 乜同IG啲相唔一樣嘅」、「明明係王祖藍黎既」、「一個參賽者個樣足以破壞成張海報」、「TBB唔記得幫佢P圖呀 巧衰囉」等。
不少參賽者故事坎坷
雖然《中年好聲音》有屯門娜娜搶曬Fo，但其實節目有不少臥虎藏龍，不少參賽者的故事亦非常坎坷。其中47歲的柳冕在16年前因為交通意外需依靠輪椅代步，身為生命講師的他希望透過自身經歷，帶給其他傷殘人士正面信息及影響：「想畀更多傷殘人士知道，殘障都可以追夢，真係唔好放棄自己。」
周潤發同學都有參賽
除此之外，連周潤發的同學都有來參賽。與周潤發同樣是無綫第三期藝員訓練班的65歲戚愛蓉。在60年前曾橫掃多個音樂比賽獎項的她，除了歌藝精湛，亦非常有台風，相當從容淡定，她亦坦言自己依然有團火：「我由細到大都鍾意唱歌，跟住啲朋友都鼓勵我叫我試吓起碼知道自己去到邊。」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略