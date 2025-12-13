《中年好聲音》爆植入廣告爭議 唱情歌變賣藥 違反守則遭通訊局勸諭
《中年好聲音》深情唱歌賣廣告畫面曝光
該集節目於6月15日晚上8時在翡翠台播出，集齊三季參賽者同台演出。其中最受爭議的環節，要求8位歌手輪流演唱〈有了你〉，同時手持各種贊助產品作宣傳。第一季冠軍周吉佩率先登場，對產品付上深情凝望；第三季冠軍王博更將保濟丸緊貼臉龐，露出感恩表情；譚輝智則大力親吻礦泉水瓶，如同飲管隔瓶啜水一般。部分歌手甚至親吻「救心」等藥品，場面極度突兀，令現場評判包括肥媽瑪俐亞、周國豐、海兒等都忍不住發笑。
TVB車婉婉壓軸手持紙巾盒謝贊助商
節目尾聲時，主持人車婉婉更手持印有「中年好聲音 廣告招募中」標語的紙巾盒作壓軸演出，向贊助商表達謝意。整個長達4分鐘的表演中，歌手們以各種誇張手法展示中成藥、藥油及健康補充劑等產品，品牌名稱和商標清晰可見。雖然節目開始前已播出「以下節目含有間接宣傳」聲明，但實際效果仍然極度不自然，完全無法融入節目內容。通訊局指出，歌手們深情凝望或親吻產品的表現過於誇張，令觀眾感到突兀和不適。
《中年好聲音》三季冠軍齊聚一堂回顧
《中年好聲音321經典大戰》原意是讓三季參賽者重聚，展現他們的歌唱實力和成長歷程。第一季冠軍周吉佩、第二季冠軍古淖文及第三季冠軍王博等人本應是節目焦點，卻因為過度商業化的植入廣告安排而搶去風頭。古淖文在表演中相對收歛，但其他歌手的誇張表現仍然令整個環節變得荒謬。評判們雖然報以笑聲，認為是有趣演出，但觀眾明顯不買帳，認為嚴重影響節目質素和觀賞體驗。
通訊局正式向TVB發出勸諭
通訊局經審議後正式裁定投訴成立，認為節目違反《電視廣告守則》中「表達手法須自然及不突兀」的規定。局方指出，歌手們在表演中以顯著方法展示贊助產品，與節目內容完全不融合，未能自然融入節目當中。「歌手們深情凝望或親吻產品的誇張表現，顯得不自然，又令人覺得突兀，影響觀賞趣味。」通訊局決定向無綫電視發出勸諭，敦促其嚴格遵守相關規定，避免類似情況再次發生。這次違規事件反映電視台在商業利益與節目質素之間需要取得更好平衡。