中年好聲音2︱劉可出局後動作多多高價開班教唱歌 獲圈中猛人加持
劉可出局後動作多多高價開班教唱歌
劉可出局後搞作多多，日前就宣佈投資五位數字，與同為《中年好聲音2》的參賽者丁曉和邵立勤開設「牛客音樂工作室」。從音樂工作室的專頁中可見，劉可每堂收費高達4千元港幣。雖然收費甚高，但一眾網民都非常支持，紛紛留言指：「祝劉可先生創业成功、輝煌、再創高峰」、「可可希望你成功，把你的功夫傳授出去，桃李滿門，發光發亮」、「祝你再創高峰，桃李滿門，恭喜恭喜」等。
大曬廣大人脈 升呢同譚校長踢波
除了升呢開音樂學校教人唱歌之外，淘汰後的劉可人脈越來越高。早前在社交平台多次貼上與黃日華的合照，並指「今日人日，超級開心好感恩，可以同我兒時嘅偶像黃日華（華哥）殿堂級前輩食飯，多謝華哥指點迷津，我會繼續努力。」幾日後又上傳與黃日華和譚詠麟一起踢足球的合照，仲收到譚校長的利是，認真厲害。
興奮出席警方聯誼 同一哥合照
劉可淘汰後亦瘋狂接job出活動，日前更現身於香港警察隊員佐級的新船團拜。劉可出席完活動後，即刻在社交平台興奮大曬與警隊一哥的合照，又留言表示：
今次能夠圓滿完成牛可音樂工作室的新春第一個外出工作，覺得非常開心。
參加今次新春團拜，我深切體驗到警隊內部果種團結一心，克服萬難既精神，為之肅然起敬。當國歌奏響那一刻，作為一個中國人心潮澎湃，無比感動，再加上今次見到好多重量級既人物出現，更加心情激動。
2024龍年最大既願望就係~國家繁榮昌盛，大家越來越好。
劉可12強淘汰出局 陳慧嫻激罕發火
36歲「大魔王」劉可在12強比賽中獻唱《人生何處不相逢》，他透露歌曲是送給亡父，惟因他將歌曲改編到「三不像」，獲向來評語得甚為溫和的評判陳慧嫻都下狠話：「你揀呢隻歌我有啲失望，唔明點解你要揀呢隻歌，呢隻歌係小調，唔Expect（預計）你用現代嘅方法去唱，你又重新編曲，令到隻歌唔知變咗乜鬼嘢。」肥媽說：「你好想表達好多嘢，但你依家諗多咗，唔知自己想點，有啲『三不像』，拉低自己分唔抵嘛！」最終劉可僅獲 79 分，跌入危險區，最後與王玥雙雙被淘汰出局。
劉可哽咽憶亡父
其實劉可挑選《人生何處》背後有感人故事，他接受製作組訪問時透露亡父是一位軍人，性格硬朗及嚴肅，並從爸爸身上學到不少東西：「佢教識咗我好多嘢，有啲嘢一定要做到，就算唔得都要盡力做好，要堅持到最後。」可惜鐵人也有倒下時，劉爸爸最終不幸因癌症離世，劉可說：「去到中後期佢成個人瘦晒，唔可以正常地排便，佢自己都好煩躁，覺得拖累到屋企人，嗰段時間困擾咗成 2年。」劉可最後哽咽說：「我同佢今生緣分雖然結束咗，但喺來世某一日某一個時間，我期待同佢再相遇。」
Fans留言怒轟批評 力撐劉可表現出色
對於劉可表現失準被狠批一事，不少fans隨即便留言力撐他演繹得十分好，更怒轟批評們的評價不中肯：「評判對劉可特別苛刻，劉可有個人風格，每次都enjoy舞台，但評判永遠不讚，還不斷打壓劉可。」、「TVB又造馬，劉可今次上半段表演好感動，下半段編曲輕快，聽得好舒服。根本評判又係玩針對！」、「有啲評審硬係對劉可好多挑剔意見」、「他是最突出但集集都給評判打壓！」不斷力撐劉可。
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