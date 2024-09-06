中年好聲音2｜鄭梓浩「小四」身分大踢爆 撻著原來全靠孫耀威？
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55歲鄭梓浩日前被前女友Grace向傳媒力數3宗罪，除咗指控佢食足7年軟飯外，更驚爆佢有「小三」同「小四」，引起極大討論！而「小四」更被指係已婚的半圈中人，原來對方嘅真實身分竟然係《中年好聲音2》的參賽者，2人撻著更係全靠孫耀威？
鄭梓浩偷食《中年2》人妻選手
Grace向傳媒大踢爆鄭梓浩的「小四」正是孫耀威胞妹，現年43歲的孫美賢（Dada）。孫美賢同為《中年好聲音2》嘅選手，不過108強時已被1燈foul走。而佢認識鄭梓浩就正正係於胞兄孫耀威為佢舉辦的飯局之上。Grace仲踢爆孫美賢第1日識鄭梓浩就已被對方包裝好晒嘅外表吸引，繼而發展呢段不倫戀。
鄭梓浩孫美賢幽會不斷
孫美賢在去年11月底再次來港，而鄭梓浩為了與她相聚，甚至放棄了與Grace的北海道生日旅行。Grace更稱孫美賢買單程機票畀鄭梓浩，2人飛去上海幽會完再齊齊返廣州同陳俞霏練歌。隨後仲踢爆2人返港後仲意猶未盡連續「約炮」，兼且平日裏仲會裸聊，鄭梓浩更會影不雅照畀孫美賢。
孫美賢被指包養鄭梓浩
孫美賢唔單止與鄭梓浩在情感上有瓜葛，連錢銀上都一樣有關係！孫美賢去年與鄭梓浩聯名租屋，而所有按金及佣金均由女方支付。鄭梓浩更直言自己冇錢，獲孫美賢負責租屋支出之餘，仲想叫哥哥孫耀威平讓部車畀鄭梓浩，兼且承諾會長期包養同畀更好嘅生活鄭梓浩。
撰文：東方新地圖片來源：ig@bc_brian_bc、抖音@鄭梓浩Brian、youtube@TVB USA Official、ig@mirandasuen_dadasun、抖音@dadasun孫美賢