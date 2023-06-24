中年好聲音2︱過千人參加次輪海選 ViuTV前主持倒戈參賽 艷星亞姐最搶Fo！
張偉文經理人方俊獲肥媽大讚
張偉文經理人方俊今日以譚詠麟《愛的根源》一曲參賽，一出場肥媽就認得佢係張偉文經理人，仲同張偉文開過多場演唱會。雖然今日方俊有少許走音，但肥媽同張佳添都開口大讚他唱得好。
孫耀威妹妹參賽 稱哥哥搞到自己冇得出道
孫耀威妹妹Miranda Suen特意喺瑞士飛到香港參加《中年好聲音2》海選，挑戰高難度選唱孫燕姿《天黑黑》。Miranda表示自己自細已經好鐘意唱歌，但因為哥哥做咗歌星，所以自己冇機會唱歌。哥哥孫耀威今次亦知道自己參加比賽，哥哥一開始問：「你有份工做緊，點參加？」直到她買了機票，哥哥就叫她抱着平常心參賽，肥媽笑言：「叫哥哥幫你練歌，呢個免費㗎！」
艷星亞姐都參賽 走音走到超搶Fo
第一輪海選就有藍色嬸嬸大唱《女殺手》搶盡風頭，今次就有亞洲小姐最上鏡小姐出身、艷星蔡美蘭又唱又跳《漫步人生路》搶Fo。雖然唱得非常投入，但就唱到走曬音，拍子又甩曬，搞到曾志偉都聽到苦笑，連評判之一嘅張佳添都話：「呢個我唔係好識評，交畀你啦肥媽。」
祥哥祥嫂細仔鄧兆榮 眼濕濕多謝父母
祥哥祥嫂細仔鄧兆榮以譚詠麟《孩兒》參賽，雖然唱得好有感情，但就被張佳添嫌唔夠氣。鄧兆榮一出場就被問到為何參加比賽，鄧兆榮就表示：「因為想起早幾年媽媽過身，想有機會有幸可以喺舞台上獻呢首歌畀父親同母親。」之後仲眼濕濕咁多謝父母：「希望有機會感激父母，因為到中年有好多感受同回憶，希望有機會鼓勵下自己兩個仔，要對父母感恩。」
姜珈欣參加完《全民造星3》過檔TVB
曾經以姜嘉欣參加過ViuTV《全民造星3》嘅姜珈欣，今次再以《夜機》一曲再戰《中年好聲音2》。一唱完肥媽就即刻開口批評：「而家好多人唱歌嗰口都係唔開嘅，要用個鐵筆撐開先得嘅。你個口唔打開，你啲歌詞係入唔到咪，就算幾有感情都係冇用。」
ViuTV前主持羅沛琪（Pinky）倒戈TVB
現年37歲的ViuTV前主持羅沛琪（Pinky）一出場即刻惹來網民熱議，Pinky直言自己好鐘意唱歌，但入行後就一直對自己唱歌無信心，睇完《中年好聲音》之後先激勵到自己再挑戰唱歌。Pinky以衛蘭《霎眼嬌》參加海選，睇嚟一班評判都好滿意Pinky嘅表現，畀佢唱曬全首歌！
《超級巨星1》陳鴻碩脹爆再參賽
曾經參加過TVB《超級巨星1》嘅陳鴻碩，今日脹爆現身海選現場，大唱張敬軒《只是太愛你》。陳鴻碩今日嘅表現深得評判歡心，更獲肥媽等人大讚。不過網民就話陳鴻碩發福不少，差啲唔認得佢，仲笑指陳鴻碩係「中年好發福」。
一齊看第二輪海選現場：
過千人參加《中年好聲音2》次輪海選！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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