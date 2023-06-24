中年好聲音2

中年好聲音2︱過千人參加次輪海選 ViuTV前主持倒戈參賽 艷星亞姐最搶Fo！

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無綫（TVB）歌唱比賽真人騷《中年好聲音2》首輪海選已經高手如雲，參賽者中亦不乏藝人家屬，有許志安胞兄許志偉、呂良偉弟弟呂良國掀話題。今日（24日），《中年好聲音2》於電視城舉行第二輪海選，到底今次有邊位出場，我哋一齊睇睇！

張偉文經理人方俊獲肥媽大讚

張偉文經理人方俊今日以譚詠麟《愛的根源》一曲參賽，一出場肥媽就認得佢係張偉文經理人，仲同張偉文開過多場演唱會。雖然今日方俊有少許走音，但肥媽同張佳添都開口大讚他唱得好。

中年好聲音2 張偉文經理人方俊以譚詠麟《愛的根源》一曲參賽，獲評判肥媽同張佳添大讚。
張偉文經理人方俊以譚詠麟《愛的根源》一曲參賽，獲評判肥媽同張佳添大讚。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音2 身為張偉文經理人嘅方俊，於張偉文患病期間貼身照顧，非常有義氣。
身為張偉文經理人嘅方俊，於張偉文患病期間貼身照顧，非常有義氣。（圖片來源：Spotify）

孫耀威妹妹參賽 稱哥哥搞到自己冇得出道

孫耀威妹妹Miranda Suen特意喺瑞士飛到香港參加《中年好聲音2》海選，挑戰高難度選唱孫燕姿《天黑黑》。Miranda表示自己自細已經好鐘意唱歌，但因為哥哥做咗歌星，所以自己冇機會唱歌。哥哥孫耀威今次亦知道自己參加比賽，哥哥一開始問：「你有份工做緊，點參加？」直到她買了機票，哥哥就叫她抱着平常心參賽，肥媽笑言：「叫哥哥幫你練歌，呢個免費㗎！」

中年好聲音2 孫耀威妹妹Miranda Suen特地喺瑞士飛到香港參加《中年好聲音2》海選
孫耀威妹妹Miranda Suen特地喺瑞士飛到香港參加《中年好聲音2》海選（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音2 可能孫耀威保養得夠好，網民都話孫耀威似Miranda弟弟！
可能孫耀威保養得夠好，網民都話孫耀威似Miranda弟弟！（圖片來源：[email protected]

艷星亞姐都參賽 走音走到超搶Fo

第一輪海選就有藍色嬸嬸大唱《女殺手》搶盡風頭，今次就有亞洲小姐最上鏡小姐出身、艷星蔡美蘭又唱又跳《漫步人生路》搶Fo。雖然唱得非常投入，但就唱到走曬音，拍子又甩曬，搞到曾志偉都聽到苦笑，連評判之一嘅張佳添都話：「呢個我唔係好識評，交畀你啦肥媽。」

中年好聲音2 艷星蔡美蘭又唱又跳《漫步人生路》，不過就走曬音，聽到評審們都笑到喊。
艷星蔡美蘭又唱又跳《漫步人生路》，不過就走曬音，聽到評審們都笑到喊。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音2 曾志偉聽到苦笑。
曾志偉聽到苦笑。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音2 當時蔡美蘭身材的確好好！
當時蔡美蘭身材的確好好！（圖片來源：《亞姐百人》截圖）

祥哥祥嫂細仔鄧兆榮 眼濕濕多謝父母

祥哥祥嫂細仔鄧兆榮以譚詠麟《孩兒》參賽，雖然唱得好有感情，但就被張佳添嫌唔夠氣。鄧兆榮一出場就被問到為何參加比賽，鄧兆榮就表示：「因為想起早幾年媽媽過身，想有機會有幸可以喺舞台上獻呢首歌畀父親同母親。」之後仲眼濕濕咁多謝父母：「希望有機會感激父母，因為到中年有好多感受同回憶，希望有機會鼓勵下自己兩個仔，要對父母感恩。」

中年好聲音2 祥哥祥嫂細仔鄧兆榮以《孩兒》參賽，唱完仲眼濕濕咁多謝父母。
祥哥祥嫂細仔鄧兆榮以《孩兒》參賽，唱完仲眼濕濕咁多謝父母。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台 截圖）

姜珈欣參加完《全民造星3》過檔TVB

曾經以姜嘉欣參加過ViuTV《全民造星3》嘅姜珈欣，今次再以《夜機》一曲再戰《中年好聲音2》。一唱完肥媽就即刻開口批評：「而家好多人唱歌嗰口都係唔開嘅，要用個鐵筆撐開先得嘅。你個口唔打開，你啲歌詞係入唔到咪，就算幾有感情都係冇用。」

中年好聲音2 曾經參加過ViuTV《全民造星3》嘅姜珈欣都要參賽，不過就被肥媽狠批！
曾經參加過ViuTV《全民造星3》嘅姜珈欣都要參賽，不過就被肥媽狠批！（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音2 當時以「奸奸」別名參賽。
當時以「奸奸」別名參賽。（圖片來源：ViuTV）

ViuTV前主持羅沛琪（Pinky）倒戈TVB

現年37歲的ViuTV前主持羅沛琪（Pinky）一出場即刻惹來網民熱議，Pinky直言自己好鐘意唱歌，但入行後就一直對自己唱歌無信心，睇完《中年好聲音》之後先激勵到自己再挑戰唱歌。Pinky以衛蘭《霎眼嬌》參加海選，睇嚟一班評判都好滿意Pinky嘅表現，畀佢唱曬全首歌！

中年好聲音2 ViuTV前主持Pinky都倒戈參賽，仲獲評判一致好評。
ViuTV前主持Pinky都倒戈參賽，仲獲評判一致好評。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音2 現年37歲的羅沛琪Pinky）是ViuTV前主持。
現年37歲的羅沛琪（Pinky）是ViuTV前主持。（圖片來源：[email protected]
中年好聲音2
（圖片來源：[email protected]

《超級巨星1》陳鴻碩脹爆再參賽

曾經參加過TVB《超級巨星1》嘅陳鴻碩，今日脹爆現身海選現場，大唱張敬軒《只是太愛你》。陳鴻碩今日嘅表現深得評判歡心，更獲肥媽等人大讚。不過網民就話陳鴻碩發福不少，差啲唔認得佢，仲笑指陳鴻碩係「中年好發福」。

中年好聲音2 曾經參加過TVB《超級巨星1》嘅陳鴻碩漲爆現身海選現場
曾經參加過TVB《超級巨星1》嘅陳鴻碩漲爆現身海選現場（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台 截圖）
中年好聲音2 當年瘦好多。
當年瘦好多。（圖片來源：《超級星光大道》截圖）

一齊看第二輪海選現場：

過千人參加《中年好聲音2》次輪海選！

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台、《超級星光大道》截圖、[email protected]、Spotify資料或影片來源：[email protected] 娛樂新聞台

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