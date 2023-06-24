中年好聲音2︱過千人參加次輪海選 ViuTV前主持倒戈參賽 艷星亞姐最搶Fo！

無綫（TVB）歌唱比賽真人騷《中年好聲音2》首輪海選已經高手如雲，參賽者中亦不乏藝人家屬，有許志安胞兄許志偉、呂良偉弟弟呂良國掀話題。今日（24日），《中年好聲音2》於電視城舉行第二輪海選，到底今次有邊位出場，我哋一齊睇睇！