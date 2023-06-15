中年好聲音2｜TVB御用中醫爆肌現身海選 「大口九」葉瑋參賽原因有洋蔥

無綫（TVB）歌唱節目《中年好聲音2》日前進行海選，近千名參賽者逐一登場，當中更有不少熟悉的臉孔，包括「御用中醫」徐澤昌、經典劇集《十兄弟》中的「大口九」葉暐以及「遁地八」張智軒等等，「大口九」葉暐的參賽原因更內含洋蔥。