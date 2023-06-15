中年好聲音2｜TVB御用中醫爆肌現身海選 「大口九」葉瑋參賽原因有洋蔥
徐澤昌海選曬強勁臂彎
TVB御用中醫徐澤昌經常亮相《流行都市》及不同的健康資訊節目，相信觀眾對他並不陌生。現年38歲的徐澤昌在海選中穿上polo shirt大曬強勁臂彎，他選唱黎明的《夏日傾情》，雖然前奏略顯緊張，不過愈唱愈好，評判之一的李佳聽得投入笑說：「好冧呀！」他表示自小受到父親徐澤仁醫師薰陶愛上唱歌，而揀唱黎明的《夏日傾情》是因為聽四大天王的歌曲長大，他認為這首歌唱起來舒服，難度不算太高，失準機會較細。
好友支嚳儀鼓勵參賽
談到參賽機緣，徐澤昌指是與《中年好聲音》兩位參賽者有關。第一位是相識廿年的支嚳儀，第二位是冠軍周吉佩，見到朋友勇敢嘗試令他鼓起勇氣報名。除了獲得好友的支持，他亦得到太太吳嘉麗（Rei）的鼓勵。Rei是中日混血兒曾任《美女廚房》學徒，兩人婚後育有一女。
「大口九」葉瑋為圓亡母心願參賽
除了大隻御用中醫外，TVB經典劇集《十兄弟》中的「大口九」葉暐和「遁地八」張智軒都有參賽。「大口九」葉瑋表示今次參賽是為圓亡母心願，早年曾參加過《星夢傳奇》的他，媽媽一直以為他在TVB當歌手，後來母親患上不治之症，亦不知道他已經離巢，所以希望可以在電視唱歌給亡母聽。他演唱呂方的《求你講清楚》表現不錯，但演唱張敬軒《只是太愛你》的「遁地八」張智軒就表現麻麻，未唱完就被叮走。
「御用情婦」阮兒走音慢半拍 網民直指難頂
其他參賽藝人包括E-Kids成員林泳（前名林詠倫，Alan）、90年代歌手鄭梓浩以及「御用情婦」阮兒，她選唱Beyond的《喜歡你》，一開口就走音兼慢半拍，網民直指「難頂」，連評判都聽到皺晒眉頭。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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