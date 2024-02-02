中年好聲音2｜35歲林若盈入行7年愈變愈靚IG常派福利 網民勁讚索過芯駖
《中年好聲音2》林若盈爭入12強唱《紅茶館》 可惜獨白被評太粗魯
林若盈在周日晚《中年好聲音2》將獻唱陳慧嫻的經典作品《紅茶館》，若盈甜美的歌聲滲出暗戀感覺，惟去到歌曲經典獨白部分時卻出事，原唱陳慧嫻聽後笑言：「你嘅鬼馬係做到嘅，奀皮都有啲，略嫌你講嘢嗰度粗魯咗少少，真係有啲驚，應該嗲番啲，我可能不受溝！」肥媽則笑言：「依家啲女仔冇咁含蓄，一嚟就『喂，去唔去街呀？』，我哋唔明㗎喇！」
林若盈 獲網民睇好入三甲
現年35歲的林若盈現實中任職歌唱老師，亦兼任瑜伽教練和美妝KOL，IG上分享過不少靚相，成功吸引到超過1.1萬名Followers，網民都大讚她後生又靚女，好有少女味，聲線甜美自然，又有觀眾緣，有好大幾會打入三甲！
網民勁推入女團
有網民更勁讚現年35歲林若盈仲索過37歲的COLLAR成員芯駖，認為她若參加《全民造星4》，應該可以加入女團，現在卻選擇參加中年比賽，是去錯了地方。事實上《中年2》的參賽者年齡必須為35歲或以上，林若盈在「中年」範疇中確實最年輕。
睇埋林若盈其他靚相：
林若盈 被肥媽狠批扮可憐
林若盈在節目中唱歌時出名感情豐沛，但亦試過因為家中貓咪入院，導致表現失準，當時她坦言：「都好驚唱唔到落去。」但身為前輩的肥媽對此就好不滿，狠批：「咁樣唔得㗎，冇可憐分！」亦有網民對她經常「賣慘」表示反感。
唱《愛》後憶亡父爆喊
林若盈在單親家庭長大，由母親獨自撫養她和哥哥長大，比賽中她曾透露母親患有抑鬱症，以及與亡父之間的經歷：「我同佢冇見十幾年，跟住佢出現番一個月，之後佢就過咗身…」林若盈又在社交網透露有個拍拖17年多的男友，感情相當穩定。
07年入新秀八強冇公司肯簽
今年亦剛好是林若盈踏入音樂路的第17年，2007年她參加英皇新秀歌唱大賽，並打入了八強，她在接受電台訪問時自嘲說：「其他人都有公司簽，但係得我一個冇，可能我當時個樣實在太醜。之後有學化妝，所以識得打扮多啲。」
09年再戰台灣《超級星光大道5》
2009年，林若盈隻身飛到台灣，參加《超級星光大道5》，最後獲得第13名，但因屋企經濟出現問題，媽媽又患上了抑鬱症，所以最終放棄了在台灣發展而返港。2017年她終推出個人單曲《自療》正式出道，2020年，她再推出單曲《聖誕⋯不需要別個》。
無悔等咗十年先有第一首歌
林若盈曾在訪問中直認自己的歌手路好崎嶇：「等咗十年先有第一首歌。」在正式出道前，她曾做過Freelance化妝師、幫人寫稿、音樂雜誌記者、造型設計等，一直冇好穩定的工作，但因為她鍾意唱歌和表演，覺得能一直做自己鍾意的事，已經好幸福。
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