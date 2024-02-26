中年好聲音2｜林若盈入10強被狠批有後台 粉絲反擊指TVB安排失當
《中年好聲音2》林若盈 被指有評判做後台
《中年好聲音2》10強已誕生，包括有：古淖文、劉威煌、顏米羔、安雅希、黃劍文、譚輝智、沈宗賢、陳俞霏、林若盈和陳蒨葶，被淘汰的是鄭梓浩和陳燕娜，這個結果引起不少網民不滿，更有網民認為林若盈今次有得留低，全因拜了評判張佳添為唱歌老師，因此特別受到關照，直嘆：「識人好過識唱歌」、「入咗十強了！識老師，係唔同D」、「唉！朝廷有人好做官，無辦法」等，亦有網民認為是TVB見她是靚女，所以安排她進入10強，希望能「一物多用」，讓她去拍劇。
林若盈預了被網民批評：啲人又話我喊
節目中播出了林若盈哽咽分享曾為母親被逼放棄做歌手的夢想，她直言預了會被網民批評：「唉…啲人又話我喊喇！」結果真的不少網民為此狠批林若盈唱歌技巧差勁，只識得「賣慘」，叫她做「苦盈」、「慘盈」等，更封她為「過骨界KOL」，直言：「畀個慘精過骨喎，TVB好黑暗！」、「隻若盈擺明造馬，又買慘情，何來唱得好過陳蒨婷同鄭梓浩」、「又買慘情，又擺阿媽上枱」、「又賣慘，又喊，我都慘，迫我看你賣慘」、「夠慘就可以進級」等，負評不斷。
林若盈粉絲直指TVB安排失當
不過有粉絲就力撐林若盈今次並非刻意「賣慘」，只是TVB安排失當：「今次係TVB播片頭，屈若盈！! 她已經多次沒有唱完歌講家事了」、「全程無喊過，她唱完歌無講嘢點賣慘？？」、「TVB安排片頭不是若盈控制到的，又屈她賣慘，她已改善好多集都無講家庭事無喊」、「片頭晨早拍咗，當日她無喊過！入咗若盈數，最後結果反而少咗添Sir一分，俾咗倩婷，太不公平了，本來若盈是84分的」等，粉絲更直指安雅希才是真正多集「賣慘」者，結果攞到90高分，卻未有被網民批評。
林若盈曾於台灣發展 感激媽咪為家庭犧牲不少
十強戰之中，選唱《限期／夢一場》的林若盈，在賽前接受製作組訪問時，分享崎嶇的音樂追夢之路；若盈早年曾在台灣參加音樂比賽《超級星光大道5》，原本有機會出道做歌手，可惜屋企突然出事被迫回港，她說：「當時已經傾緊公司，一切好似好順利，但媽咪工作上出現問題，令屋企經濟出現問題，所以我要放低晒所有嘢返番香港。我絕對有唔甘心，但畀我揀多十次、一百次，我都一定會返嚟，因為呢個係家人嘅責任。」若盈說起媽媽時眼濕濕，坦言媽媽為了家庭犧牲很多：
「媽媽好偉大，喺爸爸冇再返屋企之前已經留低咗債務，媽咪有一段時間除咗要照顧我哋之外仲要還債，當時一聽到有人行樓梯，就會好自然攞起搖控器閂細電視聲。有時真係有人拍門時，我哋要扮冇人喺屋企。」
林若盈選唱《限期/夢一場》
林若盈選唱梁詠琪原唱嘅粵語歌《限期》同那英原唱嘅國語版本《夢一場》，評判之一的張佳添說她：「唔係你唱得唔好，不過係其他人唱得好好！」被網民指為明踩暗讚。
林若盈 曾被肥媽狠批扮可憐
林若盈在節目中唱歌時出名感情豐沛，但亦試過因為家中貓咪入院，導致表現失準，當時她坦言：「都好驚唱唔到落去。」但身為前輩的肥媽對此就好不滿，狠批：「咁樣唔得㗎，冇可憐分！」亦有網民對她經常「賣慘」表示反感。
唱《愛》後憶亡父爆喊
林若盈在單親家庭長大，由母親獨自撫養她和哥哥長大，比賽中她曾透露母親患有抑鬱症，以及與亡父之間的經歷：「我同佢冇見十幾年，跟住佢出現番一個月，之後佢就過咗身…」林若盈又在社交網透露有個拍拖17年多的男友，感情相當穩定。
07年入新秀八強冇公司肯簽
今年亦剛好是林若盈踏入音樂路的第17年，2007年她參加英皇新秀歌唱大賽，並打入了八強，她在接受電台訪問時自嘲說：「其他人都有公司簽，但係得我一個冇，可能我當時個樣實在太醜。之後有學化妝，所以識得打扮多啲。」
09年再戰台灣《超級星光大道5》
2009年，林若盈隻身飛到台灣，參加《超級星光大道5》，最後獲得第13名，但因屋企經濟出現問題，媽媽又患上了抑鬱症，所以最終放棄了在台灣發展而返港。2017年她終推出個人單曲《自療》正式出道，2020年，她再推出單曲《聖誕⋯不需要別個》。
無悔等咗十年先有第一首歌
林若盈曾在訪問中直認自己的歌手路好崎嶇：「等咗十年先有第一首歌。」在正式出道前，她曾做過Freelance化妝師、幫人寫稿、音樂雜誌記者、造型設計等，一直冇好穩定的工作，但因為她鍾意唱歌和表演，覺得能一直做自己鍾意的事，已經好幸福。
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