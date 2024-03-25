中年好聲音2決賽︱受爭議沒有受訪 楊千嬅感性發文：每人背負着成長故事
廣告
無綫綜藝節目《中年好聲音2》昨晚（24日）冠軍正式誕生，古淖文99分勇奪冠軍寶座！擔任嘉賓評審惹來網民爭議的楊千嬅，以要專注節目為由，沒有受訪。時隔一天，楊千嬅在IG發表對擔任評審的感受，並向參賽者表示感激之情！
楊千嬅：很喜歡中年好聲音這個節目
楊千嬅今天（25日）在IG貼相並抒發感受，直言很喜歡《中年好聲音》這個節目：
「每個人都背負着自己的成長故事，當中包括生活上的考驗，家庭責任，經歷各種不同的高低起跌，在營營役役的生活中，慢慢便將自己的初心和夢想埋藏起來。人生需要有夢想，生活才會有目標，這是活著的意義。
很喜歡中年好聲音這個節目，我們除了培育年輕人鼓勵他們追夢，中年人的夢想也很需要去支持。學無前後，達者為先，在追夢的路上，有心跳就有希望，能夠成就別人的夢想是很大的福氣。」
千嬅又感激每位參賽者的付出，努力在舞台奮戰到底：
「很感激今日每一位參賽者的付出，從報名的一刻奮戰到最後這個舞台上，你們選擇了一份絕不容易的堅持和非一般的壓力，你們的努力除了帶給了觀眾一個很感動很精彩的演出，同時也喚醒了我們的初心和追夢的熱誠，輸出了一份滿滿的正能量，謝謝你們。」
網友大讚謙卑又真誠網友再追問點睇周啟生
事後，不少網友大讚「昨晚決賽看到了一個謙卑又真誠的前輩歌手&新人評委」「還期待看到你在電視出現」「辛苦了，千嬅」不過，另有網友追問「楊小姐點睇周啟生既comment啊」千嬅就沒有回應。
周啟生曾狠批：完全冇水平
周啟生早前沒開名批評指：「一個唔係作曲家，唔係編曲家，唔係音樂人，唔係綜藝科監製高層，同音樂並無其他關係，只係一個人人都認為唱歌唱得唔好嘅女歌手，擔任一個唱歌比賽嘅評判。有人撐佢認為做呢個唱歌比賽評判，係唔需要唱歌唱得好，我想問呢個係乜嘢偉大精警邏輯？係唔係孕育一個新香港去接受一啲完全冇水平嘅嘢？#無恥嘅人永遠無恥 #衝出嚟維護無恥嘅人至尊無恥」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@yeungchinwah、周啟生 Dominic Chow Facebook