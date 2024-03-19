中年好聲音2｜楊千嬅總決賽擔任終極評判惹負評網民提議7大頂替人選
網民紛紛表示不滿：有佢出場我哋罷睇
今次楊千嬅加盟擔任評審，不少網民都紛紛留言表示不滿，不僅質疑其歌唱實力和評審資格之外，更揚言要罷睇：「參賽者仲唱得好過佢」、「佢自己唱歌都未攪得掂」、「我以為佢係參賽者咋」、「搵個唱歌走音做評判」、「咁唔洗睇lu」、「本來都想睇總決賽嘅，有佢出場我哋罷睇」、「有說服力咩？」等。
網民怒斥評審偏心 提議7大頂替人選
除了楊千嬅的評審資格惹熱議之外，有網民更認為《中年好聲音2》的固定評審們都有個人偏愛，認為需要換走全部評審。網民在社交平台更開帖提出頂替楊千嬅的人選，樓主就認為陳潔靈、葉麗儀、杜麗莎三人都比楊千嬅更加有說服力，而其他網民就認為林敏聰、甄妮、趙增熹和陳慧琳等人頂替：
「個人覺得如果想谷收視, 第七位評審應該從1. 陳潔靈 2. 葉麗儀 3. 杜麗莎中選其一先至有說服力」、「一定係杜麗沙，佢教歌又掂，又真係懂唱歌」「林敏聰做好啲……咪話佢癈話多…佢都有認真個陣」、「如果有啲評判比分不合理, 佢分分鐘敢即場開聲質疑佢地」、「陳慧琳唱功好好多。可惜請唔到佢做評判」、「甄妮都好，佢好正氣，不畏權勢」等。
頂替人選｜陳慧琳
大家都覺得陳慧琳的唱歌比楊千嬅好，應該頂替楊千嬅擔任評判。
頂替人選｜林敏聰
網民都覺得林敏驄雖然平時唔正經，但講起音樂都會講得有文有路，適合擔任總決賽評審。
頂替人選｜杜麗莎
最多網民認為杜麗莎最應該擔任評審，杜麗莎做過《超級巨聲》評判團，網友大讚她是一個好嚴格同好好嘅老師，講嘢一語中的，幫助到參賽者們。
《中年好聲音2》總決賽評判陣容 差過第1季？
TVB節目《中年好聲音》系列一直人氣高企，去年總決賽除了4位固定評審肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還邀請到校長譚詠麟、鍾鎮濤和呂方擔任嘉賓評審，陣容十分強勁。不過今年總決賽評判陣容就大跌Watt，又指除了原定5位固定評審之外，將會特別邀請楊千嬅加盟做終極評判。
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