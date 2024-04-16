中年好聲音2｜黃劍文演唱會上咀陳蒨葶惹粉絲哄動 急用4字解畫
《中年好聲音2》演唱會 黃劍文在台上激咀陳蒨葶
今次《中年好聲音2》演唱會中，黃劍文、林若盈和陳蒨葶以舞台劇形式演譯了一段三角關係式的愛情故事，並一連唱出《愛》、《我的心裡沒有他》、《我要我們在一起》和《我寂寞》共4首苦情歌，最後黃劍文和陳蒨葶更在台上咀對咀吻下去，更咀足4秒，令全場觀眾一片嘩然！
粉絲嬲爆斥咀嘴冇必要：劍文個樣好似被迫
不過有不少粉絲都對這一幕大為不滿，直言：「真係冇必要咀」、「舞台劇真係唔需要一定要咁做」、「點解無啦啦要嘴？」、「其實改用借位方式都得吧？！」、「益咗條女」、「堅想嘔囉，畫面一啲都唔OK」、「劍文會跌落谷底」、「睇到劍文個樣好似被迫咁完全冇感情地咀」等，有粉絲更直指黃劍文原來有老婆，雖然當事人曾否認，但網上就有人指私下認識黃劍文的另一半！
黃劍文急用4字解畫 直指係「劇情需要」
對於粉絲的激烈反應，黃劍文亦有在社交網作出回應，他在IG限時動態中轉發了相關媒體報道，並貼出「唔敢睇」emoji，及以4字回應，話係「劇情需要」。而在演唱會後接受傳媒訪問時，黃劍文亦曾解畫指這一幕咀嘴戲，是出於演唱會監製在正式演出的兩日前才臨時安排，監製還嫌棄二人在綵排時咀得不夠投入和激情，要求二人在台上要咀更長時間，但黃劍文笑指今次是他的熒幕初吻，對他來說已經好激。
睇埋今次《中年好聲音2》演唱會其他靚相：
《中年好聲音2》黃劍文三甲不入 網民嘆「TVB走寶」有人以1理由反指合理
《中年好聲音2》中黃劍文與排名第三的顏米羔只相差2分，成為殿軍，有很多網民認為黃劍文在各方面的表現都很好，不但越唱越好，還充滿星味，故戥黃劍文大為不值；紛紛留言：「劍文今晚表現，點睇都係三甲人選囉」、「黃劍文變左”哽頸四”，有啲唔開心」、「佢不斷突破自己」、「玩火好正」、「黃劍文點都好過第三名嗰個」，也有人稱讚他，「聲色藝俱全可塑性高，TVB唔識貨走寶」、「好欣賞劍文對唱歌嘅態度同熱誠，千其唔好嘥咗佢」。
不過，也有不少人認為賽果合理，也有人覺得輸贏與否並非可以由參賽者能操控，「有乜抵唔抵唔係你話事，所有位置由玩家安排」。
決賽當日「有少少攰」 黃劍文承認已簽約TVB
決賽當日，黃劍文曾接受傳媒訪問透露因為前日綵排後回家只睡了五小時，導致「今日有少少攰」。比賽後，他表示雖然未能躋身三甲位置，但沒有感到失望，滿意自己的表現。可是，賽前生病了整整一個月，導致聲線未完全復元影響表現，但已經盡了力。黃劍文又透露已簽約TVB，希望未來在唱歌、拍劇和綜藝各方面有更多的嘗試。
媽媽輕生 黃劍文大受打擊靠1方法走出傷痛
鏡頭前的黃劍文經常笑臉迎人，但原來他的身世相當悲慘。他曾在《中年好聲音2》透露：「喺幾歲時阿媽再嫁，但後父唔想我嗌阿媽做阿媽，要嗌阿媽做阿姨，曾經因為嗌阿媽做阿媽，咁就做錯咗，從此我冇再喺呢個家庭出現，冇得再一齊去旅行。」
以為長大後會與媽媽的關係逐漸變好，但好景不常，怎料在他26歲生日時媽媽卻輕生身亡；母親離世後，大受打擊的黃劍文曾經試過尋死，最後決定離開香港：「喺busking嗰4年，過有人喊住上前多謝及擁抱我，話我啲歌感動到佢，甚至打消咗傷害自己的念頭，哪怕只係感動到一個人，影響到一個人生命，我覺得已經足夠。既然當年執返條命，好多嘢都賺咗，點解唔做返啲轟烈嘢，放手搏一鋪令人生精彩啲？」
2年失2摯親 黃劍文寫歌悼念
去年，黃劍文寫了一首歌曲《人間漂浮》，以悼念他母親十二年前因抑鬱症自殺的悲劇。這首歌勾起了他成長歷程中的回憶。然而，最近，他又創作了一首名為《餞別酒》的新歌，這首歌是為了紀念他今年因癌症去世的舅父。這首歌表達了他對這段珍貴關係的珍惜之情，將悲傷轉化為開朗和豁達。這首歌成為了他紀念舅父的方式，同時也成為了他自己療癒心靈的出口。
黃劍文入行逾十年從未放棄過音樂夢
40歲黃劍文是一位唱作歌手，已經入行超過十年，面對著許多考驗，卻從未放棄過音樂夢想，並不斷嘗試新的挑戰。自2007年起，黃劍文拿着結他四處表演，從街頭演出到婚禮歌手，絕不錯過任何演出機會。對他來說，歌唱比賽是一個分享故事的平台。從2007年到2020年，他幾乎參加了所有中港台的歌唱比賽。最初是台灣的《超級偶像》，然後是《超級巨聲》、《快樂男聲》、《中國好聲音》、《星光大道》和《全民造星3》。
黃劍文參加《中年2》被罵「反骨」
《中年好聲音2》猛將雲集，黃劍文屢戰屢敗，並不害怕被網民批評。有些人支持他，但也有一些負面的評論，他被冠以「反骨」、「還在追夢」等標籤。他深有感觸地表示，在網上有千幾個留言，大部分是支持他，但也有一些人抨擊我參加《中年2》。事實上，他參加過許多比賽，包括TVB第一屆《超級巨星》。因為不聽話，在慶功時喝到聲沙，最終只進入了30強就止步了。
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