中年好聲音2

中年好聲音2｜黃劍文演唱會上咀陳蒨葶惹粉絲哄動 急用4字解畫

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由《中年好聲音2》18位參賽者舉行的一連兩場《中年好聲音2隆重登場慈善演唱會》日前開鑼，當中以黃劍文在台上激咀陳蒨葶一幕，最為引起粉絲哄動，有粉絲更直指黃劍文原來有老婆，雖然當事人曾否認，但網上就有人指私下認識黃劍文的另一半！

中年好聲音2 《中年好聲音2隆重登場慈善演唱會》4月15及16日一連兩場在伊利沙伯體育館上演。（圖片來源：TVB）
《中年好聲音2隆重登場慈善演唱會》4月15及16日一連兩場在伊利沙伯體育館上演。（圖片來源：TVB
中年好聲音2 今次舉行演唱會的《中2》參賽者包括有古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢、陳俞霏、劉威煌、陳蒨葶、林若盈、陳燕娜、鄭梓浩、劉可、王玥、王學琳、梁浩賢、尹新杰和甘永傑。（圖片來源：TVB）
今次舉行演唱會的《中2》參賽者包括有古淖文、安雅希、譚輝智、顏米羔、黃劍文、沈宗賢、陳俞霏、劉威煌、陳蒨葶、林若盈、陳燕娜、鄭梓浩、劉可、王玥、王學琳、梁浩賢、尹新杰和甘永傑。（圖片來源：TVB

《中年好聲音2》演唱會 黃劍文在台上激咀陳蒨葶

今次《中年好聲音2》演唱會中，黃劍文、林若盈和陳蒨葶以舞台劇形式演譯了一段三角關係式的愛情故事，並一連唱出《愛》、《我的心裡沒有他》、《我要我們在一起》和《我寂寞》共4首苦情歌，最後黃劍文和陳蒨葶更在台上咀對咀吻下去，更咀足4秒，令全場觀眾一片嘩然！

中年好聲音2 演唱會中黃劍文大演音樂短劇，周旋在和陳蒨葶及林若盈的三角關係之中，飾演渣男，更與陳蒨葶在台上咀足4秒，睇到全場觀眾嘩嘩聲！（圖片來源：TVB）
演唱會中黃劍文大演音樂短劇，周旋在和陳蒨葶及林若盈的三角關係之中，飾演渣男。（圖片來源：TVB
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黃劍文更與陳蒨葶在台上咀足4秒，睇到全場觀眾嘩嘩聲！（圖片來源：TVB
中年好聲音2 陳蒨葶（右）及林若盈（中）之後又與王玥一齊跳唱《秘密》。（圖片來源：TVB）
陳蒨葶（右）及林若盈（中）之後又與王玥一齊跳唱《秘密》。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 除了咀陳蒨葶外，黃劍文在獨唱環節更與女dancer大跳貼身舞。（圖片來源：TVB）
除了咀陳蒨葶外，黃劍文在獨唱環節更與女dancer大跳貼身舞。（圖片來源：TVB）

粉絲嬲爆斥咀嘴冇必要：劍文個樣好似被迫

不過有不少粉絲都對這一幕大為不滿，直言：「真係冇必要咀」、「舞台劇真係唔需要一定要咁做」、「點解無啦啦要嘴？」、「其實改用借位方式都得吧？！」、「益咗條女」、「堅想嘔囉，畫面一啲都唔OK」、「劍文會跌落谷底」、「睇到劍文個樣好似被迫咁完全冇感情地咀」等，有粉絲更直指黃劍文原來有老婆，雖然當事人曾否認，但網上就有人指私下認識黃劍文的另一半！

中年好聲音2 有粉絲貼出黃劍文與陳蒨葶咀嘴一幕的照片，即引來不少粉絲鬧爆及派嬲。（圖片來源：FB截圖）
有粉絲貼出黃劍文與陳蒨葶咀嘴一幕的照片，即引來不少粉絲鬧爆及派嬲。（圖片來源：FB截圖）
中年好聲音2 有粉絲指黃劍文有老婆，就粉絲就回應指劍文未婚，之前只係被YouTuber「老屈」。（圖片來源：FB截圖）
有粉絲指黃劍文有老婆，就粉絲就回應指劍文未婚，之前只係被YouTuber「老屈」。（圖片來源：FB截圖）
中年好聲音2 有粉絲就自稱是黃劍文朋友，指私下知道他真的已婚。（圖片來源：FB截圖）
有粉絲就自稱是黃劍文朋友，指私下知道他真的已婚。（圖片來源：FB截圖）
中年好聲音2 亦有粉絲力撐Kiss畫面唯美，呼籲大家為黃劍文打氣，有粉絲更分析指大家不滿是因為今次Kiss的對象是陳蒨葶。（圖片來源：FB截圖）
亦有粉絲力撐Kiss畫面唯美，呼籲大家為黃劍文打氣，有粉絲更分析指大家不滿是因為今次Kiss的對象是陳蒨葶。（圖片來源：FB截圖）

黃劍文急用4字解畫 直指係「劇情需要」

對於粉絲的激烈反應，黃劍文亦有在社交網作出回應，他在IG限時動態中轉發了相關媒體報道，並貼出「唔敢睇」emoji，及以4字回應，話係「劇情需要」。而在演唱會後接受傳媒訪問時，黃劍文亦曾解畫指這一幕咀嘴戲，是出於演唱會監製在正式演出的兩日前才臨時安排，監製還嫌棄二人在綵排時咀得不夠投入和激情，要求二人在台上要咀更長時間，但黃劍文笑指今次是他的熒幕初吻，對他來說已經好激。

中年好聲音2 黃劍文開騷前不忘同自己的應援紙牌合照打文。（圖片來源：IG@kimmanw）
黃劍文開騷前不忘同自己的應援紙牌合照打文。（圖片來源：IG@kimmanw）
中年好聲音2 有報道出街後，黃劍文在IG限時動態中以4字回應粉絲，話今次咀嘴只係「劇情需要」。（圖片來源：IG@kimmanw）
有報道出街後，黃劍文在IG限時動態中以4字回應粉絲，話今次咀嘴只係「劇情需要」。（圖片來源：IG@kimmanw）

睇埋今次《中年好聲音2》演唱會其他靚相：

《中年好聲音2》黃劍文三甲不入 網民嘆「TVB走寶」有人以1理由反指合理

中年好聲音2》中黃劍文與排名第三的顏米羔只相差2分，成為殿軍，有很多網民認為黃劍文在各方面的表現都很好，不但越唱越好，還充滿星味，故戥黃劍文大為不值；紛紛留言：「劍文今晚表現，點睇都係三甲人選囉」、「黃劍文變左”哽頸四”，有啲唔開心」、「佢不斷突破自己」、「玩火好正」、「黃劍文點都好過第三名嗰個」，也有人稱讚他，「聲色藝俱全可塑性高，TVB唔識貨走寶」、「好欣賞劍文對唱歌嘅態度同熱誠，千其唔好嘥咗佢」。

中年好聲音2 （圖片來源：TVB影片截圖）
（圖片來源：TVB影片截圖）

不過，也有不少人認為賽果合理，也有人覺得輸贏與否並非可以由參賽者能操控，「有乜抵唔抵唔係你話事，所有位置由玩家安排」。

決賽當日「有少少攰」 黃劍文承認已簽約TVB

決賽當日，黃劍文曾接受傳媒訪問透露因為前日綵排後回家只睡了五小時，導致「今日有少少攰」。比賽後，他表示雖然未能躋身三甲位置，但沒有感到失望，滿意自己的表現。可是，賽前生病了整整一個月，導致聲線未完全復元影響表現，但已經盡了力。黃劍文又透露已簽約TVB，希望未來在唱歌、拍劇和綜藝各方面有更多的嘗試。

中年好聲音2 （圖片來源：Facebook@Kimman Wong 黃劍文）
（圖片來源：Facebook@Kimman Wong 黃劍文）

媽媽輕生 黃劍文大受打擊靠1方法走出傷痛

鏡頭前的黃劍文經常笑臉迎人，但原來他的身世相當悲慘。他曾在《中年好聲音2》透露：「喺幾歲時阿媽再嫁，但後父唔想我嗌阿媽做阿媽，要嗌阿媽做阿姨，曾經因為嗌阿媽做阿媽，咁就做錯咗，從此我冇再喺呢個家庭出現，冇得再一齊去旅行。」

中年好聲音2 （圖片來源：YouTube@TVB綜藝）
（圖片來源：YouTube@TVB綜藝）

以為長大後會與媽媽的關係逐漸變好，但好景不常，怎料在他26歲生日時媽媽卻輕生身亡；母親離世後，大受打擊的黃劍文曾經試過尋死，最後決定離開香港：「喺busking嗰4年，過有人喊住上前多謝及擁抱我，話我啲歌感動到佢，甚至打消咗傷害自己的念頭，哪怕只係感動到一個人，影響到一個人生命，我覺得已經足夠。既然當年執返條命，好多嘢都賺咗，點解唔做返啲轟烈嘢，放手搏一鋪令人生精彩啲？」

2年失2摯親 黃劍文寫歌悼念

去年，黃劍文寫了一首歌曲《人間漂浮》，以悼念他母親十二年前因抑鬱症自殺的悲劇。這首歌勾起了他成長歷程中的回憶。然而，最近，他又創作了一首名為《餞別酒》的新歌，這首歌是為了紀念他今年因癌症去世的舅父。這首歌表達了他對這段珍貴關係的珍惜之情，將悲傷轉化為開朗和豁達。這首歌成為了他紀念舅父的方式，同時也成為了他自己療癒心靈的出口。

中年好聲音2 （圖片來源：IG@kimmanw）
（圖片來源：IG@kimmanw）

黃劍文入行逾十年從未放棄過音樂夢

40歲黃劍文是一位唱作歌手，已經入行超過十年，面對著許多考驗，卻從未放棄過音樂夢想，並不斷嘗試新的挑戰。自2007年起，黃劍文拿着結他四處表演，從街頭演出到婚禮歌手，絕不錯過任何演出機會。對他來說，歌唱比賽是一個分享故事的平台。從2007年到2020年，他幾乎參加了所有中港台的歌唱比賽。最初是台灣的《超級偶像》，然後是《超級巨聲》、《快樂男聲》、《中國好聲音》、《星光大道》和《全民造星3》。

中年好聲音2 黃劍文拿着結他四處表演，從街頭演出到婚禮歌手，絕不錯過任何演出機會。（圖片來源：IG@kimmanw）
黃劍文拿着結他四處表演，從街頭演出到婚禮歌手，絕不錯過任何演出機會。（圖片來源：IG@kimmanw）
中年好聲音2 黃劍文曾參加《全民造星3》。（圖片來源：IG@kimmanw）
黃劍文曾參加《全民造星3》。（圖片來源：IG@kimmanw）

黃劍文參加《中年2》被罵「反骨」

《中年好聲音2》猛將雲集，黃劍文屢戰屢敗，並不害怕被網民批評。有些人支持他，但也有一些負面的評論，他被冠以「反骨」、「還在追夢」等標籤。他深有感觸地表示，在網上有千幾個留言，大部分是支持他，但也有一些人抨擊我參加《中年2》。事實上，他參加過許多比賽，包括TVB第一屆《超級巨星》。因為不聽話，在慶功時喝到聲沙，最終只進入了30強就止步了。

中年好聲音2 黃劍文深有感觸地表示，在網上有千幾個留言大部分是支持他，但也有一些人抨擊他參加《中年2》。（圖片來源：IG@kimmanw）
黃劍文深有感觸地表示，在網上有千幾個留言大部分是支持他，但也有一些人抨擊他參加《中年2》。（圖片來源：IG@kimmanw）
中年好聲音2 《全民造星3》總決賽中，黃劍文曾獲毛姐大讚唱功。（圖片來源：ViuTV）
《全民造星3》總決賽中，黃劍文曾獲毛姐大讚唱功。（圖片來源：ViuTV）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@kimmanw、TVB、ViuTV

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