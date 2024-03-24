中年好聲音2決賽︱一文看清7大花生位！楊千嬅被指扮專業
中年好聲音2決賽︱花生位 1. 楊千嬅被狠批「評語超廢」
今晚除了有5位固定評審之外，楊千嬅亦有份擔任特別嘉賓。雖然楊千嬅擔任評審的消息一傳出後即刻惹來大批網民負評，但楊千嬅似乎未有受到影響，在比賽開始前講足兩分鐘鼓勵最後7強參賽者：「坦白講，頭先見到opening好感動。我相信今晚係比賽模式去演出，但我相信對參賽者感情重量，唔係我作為評審可以感受到。」在首位參賽者沈宗賢唱完之後，楊千嬅就只是不斷表示被沈宗賢感動到，並沒有正面評論沈宗賢的唱歌技巧，網民都紛紛狂踩：「咪扮專業啦咁多廢話」、「楊千樺問咗啲問題好廢」、「楊千嬅D 評語好廢」等。
中年好聲音2決賽︱花生位 2. 車婉婉開場被指扮林海峰
《中年好聲音2》決賽一開場就有車婉婉為每個參賽者作介紹，不但拿譚輝智「馬主」身份抽水，又大搞爛Gag指古淖文是「古生」，有身份有地位，最近仲有好多「古粉（股份）」，聽到一班網民都表示好尷尬：「好悶呢part」、「好無聊啊，係咁揼時間」、「做乜無啦啦林海峰上身？係咪扮叱吒？」、「好尷尬」等。
中年好聲音2決賽︱花生位 3.陳俞霏唱《蜚蜚》表現強差人意
在首個環節「慢歌環節」中第三位出場的陳俞霏，選唱了炎明熹曾經在《聲生不息》中唱過的《蜚蜚》。選曲夠曬吸引，不過陳俞霏首段就已經唱錯歌詞，雖然一眾評審大讚表現不俗，但一班網民唔收貨，紛紛留言表示：「咁樣叫唔差？」、「喂D高音冇聲嘅」、「咁都唔差？好差喎」等。
中年好聲音2決賽︱花生位 4. 「馬主」譚輝智舞姿笑爆全場
向來不太擅長跳舞的譚輝智，今次在快歌環節落力又唱又跳張學友的《屈到病》，舞步雖然有點滑稽，但睇到全場都好開心，連本人都忍唔住笑。主持車婉婉就笑指譚輝智似吃了「散骨丸」。評審之一的陳慧嫻就笑指譚輝智的舞步似體操，不過雖然舞姿麻麻，但歌聲就無得頂！
中年好聲音2決賽︱花生位 5.古淖文服裝出事 難脫亞視味
至於《中年好聲音2》大熱之一的古淖文就在快歌環節選唱《冬天裡的一把火》，雖然歌聲和舞步都獲評審一致激讚，但網民就覺得古淖文服裝大炒車，有種陳展鵬亞視時期照片的直視感：「陳展鵬套衫」、「撈味好濃」、「其實佢唔着底衫係咪好啲？不過變得好gay」等。
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