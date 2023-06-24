中年好聲音2︱三大次選參賽者大起底！52歲艷星亞姐曾與李嘉欣選港姐
1. 蔡美蘭 ︱52歲艷星亞姐跳唱走曬音
今年52歲艷星亞姐出身嘅蔡美蘭於《中年好聲音2》第二輪海選又唱又跳《漫步人生路》，雖然唱得非常投入，但奈何唱到走曬音，拍子又甩曬，搞到曾志偉都聽到苦笑，連評判之一嘅張佳添都話：「呢個我唔係好識評，交畀你啦肥媽。」
選亞姐入行 曾與李嘉欣選港姐
蔡美蘭曾經參加過1993年《亞洲小姐競選》，因為身材姣好加上外貌甜美，一度被視為大熱門，不過最後都三甲不入，只獲得「最上鏡小姐」。不過原來早在1988年時，她已經參選過港姐，仲同大美人李嘉欣同屆，不過最後就連決賽都未能成功打入。
拍三級片一脫成名
入行之後，蔡美蘭曾經拍過《精武門》、《有房出租之前世今生》及《碧血青天楊家將》等劇集，不過直到她在1995年約滿離開亞視後，就改戲路轉拍三級片。其中最令人印象深刻嘅就係1996年演出的兩部三級片《南洋第一邪降》和《藝壇照妖鏡之96應召名冊》。蔡美蘭於《藝壇照妖鏡之96應召名冊》更以全裸上陣，非常大膽。
2. 鄧兆榮︱鄧兆尊細佬眼濕濕謝父母
鄧兆尊細佬鄧兆榮以譚詠麟《孩兒》參賽，雖然唱得好有感情，但就被張佳添嫌唔夠氣。鄧兆榮一出場就被問到為何參加比賽，鄧兆榮就表示：「因為想起早幾年媽媽過身，想有機會有幸可以喺舞台上獻呢首歌俾父親同母親。」之後仲眼濕濕咁多謝父母：「希望有機會感激父母，因為到中年有好多感受同回憶，希望有機會鼓勵吓自己兩個仔，要對父母感恩。」
曾因爭產頻現身與祥嫂和好做孝子
鄧兆榮早年在爸爸新馬師曾（鄧永祥）離世時，曾與其餘三兄弟姐妹因爭產而同媽媽祥嫂（洪金梅）鬧翻，更多次同家姐鄧小艾上庭作證。不過最後一家都和好如初，四兄弟姐妹喺祥嫂過身時候都有出心出力為母親辦喪事。
3. 方俊︱張偉文經理人表現獲肥媽大讚
張偉文經理人方俊今日以譚詠麟《愛的根源》一曲參賽，一出場肥媽就認得佢係張偉文經理人，仲同張偉文開過多場演唱會。雖然今日方俊有少許走音，但肥媽同張佳添都開口大讚他唱得好。
張偉文百病纏身 方俊有情有義承諾照顧一生
張偉文自2015年開始已經出現健康問題，受腰患、糖尿病、腳痛等病痛纏身，更曾經先後動過兩次大手術，體重一度由260磅跌至160磅。不過當方俊知道張偉文有事之後，他都義不容辭咁去幫佢，仲承諾會照顧張偉文到最後一日。
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