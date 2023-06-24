中年好聲音2︱三大次選參賽者大起底！52歲艷星亞姐曾與李嘉欣選港姐

無綫（TVB）音樂選秀節目《中年好聲音2》今日（24日）於電視城舉行第二輪海選，第一輪海選有呂良偉弟弟同許志安餅印哥哥參加，引起網民熱議。今次第二輪海選都有多位參賽者成功吸引網民眼球，其中三位參賽者一出場瞬間被網民起底！