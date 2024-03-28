中年好聲音2丨譚輝智婚照流出靚老婆極具氣質 失冠仍獲封「人生勝利組」
譚輝智婚照流出 靚老婆極有氣質
比賽完結後譚輝智討論度依然高企，近日網上流出一張譚輝智的結婚相，老婆婚紗Look極有氣質，五官十分標緻，不少網民激讚：「人生勝利組」「輝智擁有美滿家庭」「老婆好靚女」更有網民指同天后陳慧琳撞樣「佢個package幾似陳慧琳呀」。
譚輝智 賽後慶功氣質老婆罕有現身
昨晚決賽，譚輝智獲富爸爸及太太現身支持。事實上，譚輝智更被揭原來家底超驚人，據指父親為建築工程公司東主譚握籌，時不時出入馬場，亦曾經拉過頭馬。早前譚爸爸更將愛駒命名為「可愛新星」，而其餘馬主就包括譚輝智的兄弟譚顯智和譚輝智本人。譚輝智爸爸除了財力雄厚之外，平時亦唱得兩口，時不時登台獻唱，更曾經與十一哥何國材在音樂會上表演。
亞軍譚輝智揀錯歌被圍攻
總決賽晚上因為一首《屈到病》舞姿殺入三強的譚輝智，本來係全晚焦點，作為素人參賽者去到最後環節選了兩年前推出的新歌《記憶棉》而被評判批評不智，張佳添認為譚應該選20年前的歌曲，而不是只面世兩年的新歌，肥媽甚至狠批：
「點會揀呢首歌㗎？！玩嘢咩依家？！你係玩我哋呀，（譚回應「必殺吖嘛」）殺⋯你係殺自己呀，你想死唔畀你去死咩依家」
肥媽又指譚輝智本來形勢大好，不過唱完張天賦作品之後全場反應冷淡，實在恨錯難返。
譚輝智透露落敗原因
對於被指由於「㨂錯歌」導致大熱倒灶，他卻謙虛回應指「一直都唔覺得自己係大熱」，還透露較看好顏米羔，還稱讚冠軍古淖文很有巨星風範。挑選《記憶棉》作為決賽參賽歌曲，他透露「一定係錯嘅」，並承認自己任性，「想唱自己鍾意嘅歌」。
兒子看爸爸譚輝智獻唱後超開心
譚輝智在社交平台大多上傳關於節目的照片，少有上傳私下照，所以令不少網民都以為譚輝智為「鑽石王老五」。不過譚輝智於早前《東張西望》訪問中罕有透露自己早在2018年結婚，並育有兩名子女。譚輝智在節目中曾指自己之所以會參加《中年好聲音2》，是希望能夠在40歲前做一件從未做過的事，並希望兩個小孩能夠知道爸爸都曾經突破過自己。
他透露兒子十分喜愛音樂，不過從未在爸爸面前唱歌，直至有次譚輝智為一個慈善節目獻唱，兒子觀看後大感開心，「我未見過佢咁開心」。
38歲譚輝智超班表現4度獲MVP
現年38歲的譚輝智在《中年好聲音2》中大展歌喉，在第一集一登場就成為「五燈歌手」，在第18集、19集、21集和25集分別取得「MVP」的寶座，成為本季唯一一位參賽者能夠4度勇奪「MVP」的殊榮。譚輝智唱功了得之餘，腼腆的性格令他觀眾緣超強勁：「輝智真係名符其實的中年好好好聲音，平實，聲靚，唔需要浮誇台風， 只有一把靚聲就已經好有吸引力，加油」、「歌王終於後繼有人」、「有真材實料嘅人唱乜都咁動聽」、「輝智每次都很有禮貌， 懂得尊重及感欣，真是值得人喜愛」等。
譚輝智家底驚人 富爸爸背景超強大
此外，日前譚輝智更被揭原來家底超驚人，據指父親為建築工程公司東主譚握籌，時不時出入馬場，亦曾經拉過頭馬。早前譚爸爸更將愛駒命名為「可愛新星」，而其餘馬主就包括譚輝智的兄弟譚顯智和譚輝智本人。譚輝智爸爸除了財力雄厚之外，平時亦唱得兩口，時不時登台獻唱，更曾經與十一哥何國材在音樂會上表演。
少有曬家庭照 自揭已婚育有2子女
譚輝智在社交平台大多上傳關於節目的照片，少有上傳私下照，所以令不少網民都以為譚輝智為「鑽石王老五」。不過譚輝智於早前《東張西望》訪問中就透漏自己早在2018年結婚，並育有兩名子女。譚輝智在節目中曾指自己之所以會參加《中年好聲音2》，是希望能夠在40歲前做一件從未做過的事，並希望兩個小孩能夠知道爸爸都曾經突破過自己。
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