中年好聲音2丨「馬主」譚輝智家底驚人私下超富貴 超班表現4度獲MVP
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TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》在3月24日舉行總決賽，最後7強將爭奪總冠軍殊榮。7強之一的譚輝智現年38歲，在節目中曾經勇奪過4次MVP，歌唱實力絕對不容置疑。譚輝智除了唱功了得，家底亦非常驚人，更被爆原來是「馬主」！
38歲譚輝智超班表現4度獲MVP
現年38歲的譚輝智在《中年好聲音2》中大展歌喉，在第一集一登場就成為「五燈歌手」，在第18集、19集、21集和25集分別取得「MVP」的寶座，成為本季唯一一位參賽者能夠4度勇奪「MVP」的殊榮。譚輝智唱功了得之餘，腼腆的性格令他觀眾緣超強勁：「輝智真係名符其實的中年好好好聲音，平實，聲靚，唔需要浮誇台風， 只有一把靚聲就已經好有吸引力，加油」、「歌王終於後繼有人」、「有真材實料嘅人唱乜都咁動聽」、「輝智每次都很有禮貌， 懂得尊重及感欣，真是值得人喜愛」等。
譚輝智家底驚人 富爸爸背景超強大
此外，日前譚輝智更被揭原來家底超驚人，據指父親為建築工程公司東主譚握籌，時不時出入馬場，亦曾經拉過頭馬。早前譚爸爸更將愛駒命名為「可愛新星」，而其餘馬主就包括譚輝智的兄弟譚顯智和譚輝智本人。譚輝智爸爸除了財力雄厚之外，平時亦唱得兩口，時不時登台獻唱，更曾經與十一哥何國材在音樂會上表演。
少有曬家庭照 自揭已婚育有2子女
譚輝智在社交平台大多上傳關於節目的照片，少有上傳私下照，所以令不少網民都以為譚輝智為「鑽石王老五」。不過譚輝智於早前《東張西望》訪問中就透漏自己早在2018年結婚，並育有兩名子女。譚輝智在節目中曾指自己之所以會參加《中年好聲音2》，是希望能夠在40歲前做一件從未做過的事，並希望兩個小孩能夠知道爸爸都曾經突破過自己。
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圖片來源：IG@tamfaichi、TVB截圖、YouTube《星級靚聲演唱廳》截圖