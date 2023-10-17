中年好聲音2｜37歲陳蒨葶顏值升級 改埋名再闖樂壇 曾著浴袍賣樓惹爭議！
37歲物業代理陳蒨葶獲讚「台風又靚又穩定」
最後一位5燈選手是陳蒨葶，以黑色透視裝上陣的她獻唱《我的心裡沒有他》，她邊唱邊扭身扭勢，滲出陣陣女人味，成功俘虜評審獲得5燈佳績，周國豐說：「你揀啱咗歌，完全係好Fit，成件事係賞心悅目！」張佳添則盛讚：
「你設計過你嘅台風，一舉手一投足都好自如，你郁住嚟唱把聲仍然係好靚、好穩定，個台風好正，呢首歌暫時係你嘅代表作！」
陳蒨婷著浴袍賣樓片網上瘋傳 原來係猛料歌手拎過銷量冠軍
其實陳蒨婷並唔係無做過幕前工作，去年8月網上流傳一條樓盤宣傳影片，影片中的地產女經紀以浴巾示人，露出肩膀和雙腿，並坐在浴缸中大讚樓盤空間闊落。影片一出除引來同行譁然，消息更令事主迅即遭到起底，原來就係陳蒨葶（Sammi），更被翻出係許廷鏗同期的女歌手，奪過不少獎項！
陳蒨葶以藝名葉慧婷出道
片中女經紀陳蒨葶原名陳慧婷，現年已37歲，她的社交平台自我介紹一欄寫上「香港樂壇女歌手」。原來陳蒨葶當年24歲並於2010年以藝名葉慧婷出道加入樂壇，更在2011年4月推出首張個人EP《新一天》，馬上就在香港HMV銷量榜佔據第一位，亦先後在《新城勁爆頒獎禮》中奪得「新城勁爆新登場女歌手」及「新城勁爆躍進歌手」。回望同期的樂壇新人則有鄭欣宜、許廷鏗等，能夠脫穎而出也絕不惹少。
陳蒨葶改名加顏值進化 再闖樂壇
陳蒨葶曾在節目內提到當年淡出幕前原因，她表示當時同公司有好多不同問題出現，話冇就冇，那時候發覺自己只會唱歌，其他事不懂，覺得生活非常難捱，情緒亦很低落。今次參加好聲音，陳蒨葶顏值再進化，再闖樂壇，希望透過好聲音找到新曙光！
娛樂圈內似乎人脈甚廣
陳蒨葶的IG內，有不少與藝人的合照，包括阮小儀、林保怡等等，而她似乎也是王浩信的粉絲，除了有與對方的合照外，王浩信憑《踩過界2》（2020）「盲俠」一角奪視帝時，陳蒨葶都有發文祝賀。
轉戰區議員再做地產
陳蒨葶淡出幕前後，曾轉戰政界參選區議員，可惜最終落敗。隨後在2020年7月考獲代理牌照後，加入地產經紀行列，用5個月極速創下$170萬成績。
36歲劉可愈唱愈投入演出張國榮的《我》
上回合一鳴驚人的劉可獻唱張國榮的歌曲《我》，一開波便大晒功架先來清唱一小段，之後劉可愈唱愈投入，演唱完畢後更忍不住爆喊。劉可憑住真摯演出贏得5燈，亦是繼陳俞霏後第2位冧莊5燈選手！對於劉可的演出，感性的肥媽大讚：「佢清唱嗰段，我幾乎死咗咁滯啦！佢唱到一半我都喊喇，唱歌要投入，感動到自己感動到人，你真係掂到我哋個心。」張佳添則說：「佢真係用個心唱，唱完之後感情仲維持緊，佢真係一個藝術家嚟！」
54歲吉隆坡陳麗媚迷人Pink Lady
來自吉隆坡的陳麗媚獻唱《上海灘龍虎鬥》，以迷人Pink Lady造型上陣的她非常Sharp醒，最終憑着激情演出斬獲5燈，由3燈選手升呢5燈選手！張佳添說：「你冇辜負我第一個撳你燈，比起上次唱快歌，我喺慢歌中聽到你實力喺邊度。」周國豐亦開口大讚：「副歌部分鏗鏘有力，主歌部分柔情似水！」
馬六甲陳慧智無緣晉級30強
來自馬六甲的陳慧智每次來港比賽前都要四出籌集「盤川」，她的追夢故事感動了不少人。今集她獻唱天后彭羚的《囚鳥》，惟演出只獲得2燈成績，最終遭簡潔明PK淘汰無緣晉級30強。陳慧智在台上發表感言：「首先要多謝TVB舉辦呢個比賽，雖然今晚係最後一次企喺呢個舞台，我覺得已經係我人生最大一個成就。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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