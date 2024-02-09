中年好聲音2︱陳蒨葶獲封危險區最危人物 前身竟為浴袍地產經紀？
37歲陳蒨葶獲封「危險區最危人物」
近日就有網民在社交平台開帖討論，指陳蒨葶在年初二播出的一集必定被淘汰。現年37歲的參賽者陳蒨葶，近期表現麻麻，經常徘徊於低分區。就算前排孖第一季的參賽者曹敏寶又唱又跳杜德偉和葉蒨文的《信自己》都係只得94分，為倒數第五名；而在最新一集就更只獲得79分，排尾二，成績強差人意。
曾經獲讚「台風又靚又穩定」
陳蒨葶雖然近期成績麻麻，但早在30強晉級賽第三回合時，一度成為5燈選手。當時陳蒨葶以黑色透視裝上陣的她獻唱《我的心裡沒有他》，她邊唱邊扭身扭勢，滲出陣陣女人味，成功俘虜評審獲得5燈佳績，周國豐說：「你揀啱咗歌，完全係好Fit，成件事係賞心悅目！」張佳添則盛讚：
「你設計過你嘅台風，一舉手一投足都好自如，你郁住嚟唱把聲仍然係好靚、好穩定，個台風好正，呢首歌暫時係你嘅代表作！」
陳蒨葶以藝名葉慧婷出道
陳蒨葶現年已37歲，原來早在24歲並於2010年以藝名葉慧婷出道加入樂壇，更在2011年4月推出首張個人EP《新一天》，馬上就在香港HMV銷量榜佔據第一位，亦先後在《新城勁爆頒獎禮》中奪得「新城勁爆新登場女歌手」及「新城勁爆躍進歌手」。回望同期的樂壇新人則有鄭欣宜、許廷鏗等，能夠脫穎而出也絕不惹少。
陳蒨婷著浴袍賣樓片網上瘋傳 原來係猛料歌手拎過銷量冠軍
除了出道成績驚人之外，陳蒨婷過去一段影片亦惹起網民熱議。在2022年8月，網上一度流傳一條樓盤宣傳影片，影片中的地產女經紀以浴巾示人，露出肩膀和雙腿，並坐在浴缸中大讚樓盤空間闊落。影片一出除引來同行譁然，消息更令事主迅即遭到起底，原來就係陳蒨葶（Sammi）。今次陳蒨婷參賽令該段「浴袍賣樓片」再次在社交平台瘋傳，令陳蒨婷成為今屆最出位的參賽者之一。
陳蒨葶改名加顏值進化 再闖樂壇
陳蒨葶曾在節目內提到當年淡出幕前原因，她表示當時同公司有好多不同問題出現，話冇就冇，那時候發覺自己只會唱歌，其他事不懂，覺得生活非常難捱，情緒亦很低落。今次參加好聲音，陳蒨葶顏值再進化，再闖樂壇，希望透過好聲音找到新曙光！
娛樂圈內似乎人脈甚廣
陳蒨葶的IG內，有不少與藝人的合照，包括阮小儀、林保怡等等，而她似乎也是王浩信的粉絲，除了有與對方的合照外，王浩信憑《踩過界2》（2020）「盲俠」一角奪視帝時，陳蒨葶都有發文祝賀。
轉戰區議員再做地產
陳蒨葶淡出幕前後，曾轉戰政界參選區議員，可惜最終落敗。隨後在2020年7月考獲代理牌照後，加入地產經紀行列，用5個月極速創下$170萬成績。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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