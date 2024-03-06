中年好聲音2｜顏米羔演藝學院出身 首做導演拍三級片 曾為天王操刀攝影
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TVB歌唱選秀節目《中年好聲音2》顏米羔早前一集與《聲夢2》彭家賢合唱《紅色跑車》，兩人精心炮製炸響全場，獲得88分，穩定發揮殺入9強之中，戰況愈來愈激烈！被視為大熱嘅佢除了喜歡音樂，更曾踏足電影界同攝影行業！
顏米羔首做導演即拍三級片親自揸機拍情慾戲
顏米羔原先是一名保險理財顧問，亦曾跨足電影界嘗試做導演。2017年，第一次執導拍三級電影《私人會所》，故事講述以香港高級私人會所為背景，描寫會所女生、城中名人、富二代同金融界交織的情慾故事。
演員包括馮海銳、李任燊、前港姐陳潔玲演出，大量激烈床戲，畫面非常進擊！顏米羔接受傳媒訪問曾指故事人物參照真實個案，唔少情慾戲更由顏米羔親自揸機！
顏米羔演藝學院出身 曾為天王操刀攝影師
顏米羔藝學院電影系出身，以做攝影起家，2013年曾與鄧麗欣出過慈善相展；又做過郭富城演唱會的大會攝影；多年來為好公司拍攝廣告、藝人歌手唱片封套及海，做專業攝影近20年！2014年，更推出了教人自拍婚紗照片的《史上最JOGO的婚禮》一書。
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圖片來源：IG@micgo_ngan、《私人會所》圖片