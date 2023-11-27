中年好聲音2｜顏米羔深情演唱奪全晚最高分！曾蜜詩改唱低音獲讚
中年好聲音2｜顏米羔清唱搶焦
昨晚表現最亮眼的選手，非大熱顏米羔莫屬。紅隊顏米羔獻唱《留給這世上我最愛的人》，表演甫開始便大晒功架玩清唱，技驚四座；最終顏米羔憑深情演出贏得全晚最高分的 89 分。想將歌曲獻給家人的米羔，坦言從前少不更事，將屋企人放在最後的位置，直到最愛錫他的三家姐將他點醒，才意識到自己一直虧欠家人；三家姐當晚亦有到現場為米羔打氣，令他感動落淚。對於米羔演出，張佳添大讚：「你同舞台愈嚟愈連為一體，今日你嘅聲音係最穩定嘅一次，啲力嚟得好舒服，Powerful 之餘亦冇壓迫感，Feel 到你穿透又參透嘅感覺！」Jade 說：「你一開頭嘅清唱，我已經同肥媽講一定得啦，除非中間跣胎！」周國豐更直指：「你係今季其中一個大熱門。」
中年好聲音2｜谷婭溦搞掂硬頸曾蜜詩
紅組曾蜜詩則在谷婭溦的指導下，表現大躍進！以紅色旗袍＋毛毛被肩上陣的曾蜜詩化身上海歌女、獻唱李香蘭的《三年》；擅長「嗌歌」的蜜詩一改風格大晒低音，最終獲得 87 分不俗成績，肥媽說：「真係要讚呀！好恭喜谷婭溦，蜜詩由第一屆（季）到依家成日嗌歌，但原來佢低音咁靚，之前冇人發覺佢有呢樣嘢，佢以前好唔聽話。」谷婭溦笑言：「依家佢真係好聽話，我講咩佢就做咩。」伍仲衡亦笑言：「恭喜你（曾蜜詩），你終於明白咩係唱歌，唱歌唔係鬥高音，你依家感動到人。」
中年好聲音2｜鄭梓浩朱博文跳舞似蛤𧊅？
另一亮眼選手可算是鄭梓浩，外形斯文的梓浩與朱博文跳唱《冰山大火》，兩人勁歌熱舞一唱一和，非常合拍，最終獲得 87 分。梓浩大晒好「舞」功令人眼前一亮，伍仲衡笑言：「梓浩你令我刮目相看。」Jade 說：「博文你唱呢隻歌我諗應該掂啦，你唱《頭髮亂了》唱得好好，點知你被梓浩比下去，梓浩今日使盡渾身解數，拋低咗好多包袱。」張佳添則笑說：「好開心你哋唔吝嗇你哋嘅肢體，雖然有啲位跳到有啲似蛤𧊅，你哋仲要着住綠色衫，但呢個冇扣你哋分，我睇得好開心。」
中年好聲音2｜尹新杰出局冇遺憾
獲得上半場最低分的藍組，經評審團退庭商議後須淘汰尹新杰，肥媽說：「邊個走我哋都唔想，只好揀（藍組）最低分嘅一個。」樂觀的尹新杰叫大家不要哭，並說：「我特別感謝老師和隊友，我在這裏認識了這麼多好朋友，其實我已經把我自己想唱的都唱出來，我沒有甚麼遺憾。」
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