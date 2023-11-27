中年好聲音2｜顏米羔深情演唱奪全晚最高分！曾蜜詩改唱低音獲讚

歌唱真人騷《中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。昨晚（26 日）播出一集是第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有關心妍（Jade）暫替陳慧嫻出任評審。昨晚一集是24 強導師分組賽的上半場比賽，經過一輪激戰，谷婭溦擔任導師的紅組獲得 254分，彭嘉麗擔任導師的綠組獲得 250 分，韋綺珊擔任導師的藍組獲得 247 分，最終藍組的尹新杰被淘汰。