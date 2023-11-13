中年好聲音2 24強

中年好聲音2 ｜24強最終名單出爐！35歲陳燕娜甜唱《小玩意》獲讚氣息好

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TVB熱播歌唱真人騷《中年好聲音 2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。昨晚（12 日）晚播出的 一集是第四部曲《廿六強勁歌金曲淘汰賽！》，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張 佳添和周國豐外，還有李蕙敏（Amanda）暫替陳慧嫻出任評審。經過一輪激戰， 本回合的 MVP 是顏米羔，李榮耀和陳麗媚則被淘汰，最終 24 強名單（排名不分 先後）是沈宗賢、王學琳、顏米羔、王玥、劉威煌、鄭梓浩、林若盈、譚輝智、 劉可、簡潔明、古淖文、陳俞霏、陳燕娜、黃劍文、曾蜜詩、安雅希、袁思樂、 陳蒨葶、梁浩賢、麥素華、朱博文、周碧嘉、林偉璣和尹新杰。

35歲陳燕娜單邊露膊裝唱《小玩意》張佳添大讚我覺得好 Enjoy。

昨晚表現最出色的選手是35歲的陳燕娜，以白色單邊露膊裝上陣的她獻唱天后彭羚的 《小玩意》，她解釋唱這首歌的原因：「過去都係唱慘情歌，成日苦口苦面，今次 想挑戰自己唱得 Sweet 少少同埋開心啲。」燕娜甜美的演出，最終獲得 85 分佳 績，是昨晚獲得最高分的選手，張佳添大讚：「要讚你嘅氣息，呢首歌最大挑戰 係要用好靚嘅氣唱好長嘅句子，第二個挑戰係要有好靚嘅頭聲，只要一唔靚成件 事就會冧檔，我覺得好 Enjoy。」李蕙敏Amanda 則說：「呢啲歌要用陰力，你係用到 嘅，我好開心好欣賞，同埋玩真假音要不斷練習，你都算係高水準！」

中年好聲音2 24強 獻唱《小玩意》嘅陳燕娜拎到 85 分，係尋晚嗰集最高分一位。
獻唱《小玩意》嘅陳燕娜拎到 85 分，係尋晚嗰集最高分一位。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 24強 評判一致讚好。
評判一致讚好。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 24強
（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 24強 張佳添大讚佢氣息好靚。
張佳添大讚佢氣息好靚。（圖片來源：TVB）

馬來西亞選手陳麗媚表現欠佳 同樣係馬來西亞代表沈宗賢爆喊

有喜亦有悲，來自馬來西亞的陳麗媚獻唱《千個太陽》，可惜表現並未獲評審青 睞，最終只獲得 74 分，令到獲得 75 分、坐足成晚危險區的沈宗賢逃過被淘汰命運，惟同是來自馬來西亞的宗賢卻高興不起來，更忍不住爆喊說：「我真係冇諗 過係佢，因為我哋兩個都係馬來西亞人……我覺得佢唱得好好。」麗媚進入危險 區後，即時與宗賢攬攬並安慰道：「好驚我哋兩個都出局，唔緊要啦，起碼仲有 一個（馬來西亞）代表，係咪先？」

中年好聲音2 24強 陳麗媚獻唱《千個太陽》只獲 74 分。
陳麗媚獻唱《千個太陽》只獲 74 分。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 24強 陳麗媚獲女兒到場支持。
陳麗媚獲女兒到場支持。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 24強 身為馬來西亞同鄉嘅沈宗賢喊到收唔到聲。
身為馬來西亞同鄉嘅沈宗賢喊到收唔到聲。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 24強 身為馬來西亞同鄉嘅沈宗賢喊到收唔到聲。
身為馬來西亞同鄉嘅沈宗賢喊到收唔到聲。（圖片來源：TVB）

26 名選手演出完畢後，最終獲得 73 分的李榮耀和獲得 74 分的陳麗媚被淘汰，身為懲教主任的榮耀除了感謝家人的支持，還非常感謝一班同事的幫助和鼓勵，獲女兒到場支持的陳麗媚則說：「我個女難得嚟到，但媽媽就攞唔到好成績，不過我真係盡咗力，同埋好開心識到你哋（指一班參賽者）。」本回合的 MVP 獎由 Amanda 頒發，她說：「今晚有幾位特別突出，最後決定有 2 位，第一位係唱《小玩意》嘅陳燕娜，另一位係唱《誰可相依》嘅顏米羔。」最終 Amanda 將 MVP 獎頒予顏米羔。

中年好聲音2 24強 左起：李榮耀，陳麗媚被淘汰。
左起：李榮耀，陳麗媚被淘汰。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 24強 顏米羔獲得本回合 MVP。
顏米羔獲得本回合 MVP。（圖片來源：TVB）
中年好聲音2 24強 24強名單出爐。
24強名單出爐。（圖片來源：TVB）

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圖片來源：TVB

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