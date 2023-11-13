中年好聲音2 ｜24強最終名單出爐！35歲陳燕娜甜唱《小玩意》獲讚氣息好
35歲陳燕娜單邊露膊裝唱《小玩意》張佳添大讚我覺得好 Enjoy。
昨晚表現最出色的選手是35歲的陳燕娜，以白色單邊露膊裝上陣的她獻唱天后彭羚的 《小玩意》，她解釋唱這首歌的原因：「過去都係唱慘情歌，成日苦口苦面，今次 想挑戰自己唱得 Sweet 少少同埋開心啲。」燕娜甜美的演出，最終獲得 85 分佳 績，是昨晚獲得最高分的選手，張佳添大讚：「要讚你嘅氣息，呢首歌最大挑戰 係要用好靚嘅氣唱好長嘅句子，第二個挑戰係要有好靚嘅頭聲，只要一唔靚成件 事就會冧檔，我覺得好 Enjoy。」李蕙敏Amanda 則說：「呢啲歌要用陰力，你係用到 嘅，我好開心好欣賞，同埋玩真假音要不斷練習，你都算係高水準！」
馬來西亞選手陳麗媚表現欠佳 同樣係馬來西亞代表沈宗賢爆喊
有喜亦有悲，來自馬來西亞的陳麗媚獻唱《千個太陽》，可惜表現並未獲評審青 睞，最終只獲得 74 分，令到獲得 75 分、坐足成晚危險區的沈宗賢逃過被淘汰命運，惟同是來自馬來西亞的宗賢卻高興不起來，更忍不住爆喊說：「我真係冇諗 過係佢，因為我哋兩個都係馬來西亞人……我覺得佢唱得好好。」麗媚進入危險 區後，即時與宗賢攬攬並安慰道：「好驚我哋兩個都出局，唔緊要啦，起碼仲有 一個（馬來西亞）代表，係咪先？」
26 名選手演出完畢後，最終獲得 73 分的李榮耀和獲得 74 分的陳麗媚被淘汰，身為懲教主任的榮耀除了感謝家人的支持，還非常感謝一班同事的幫助和鼓勵，獲女兒到場支持的陳麗媚則說：「我個女難得嚟到，但媽媽就攞唔到好成績，不過我真係盡咗力，同埋好開心識到你哋（指一班參賽者）。」本回合的 MVP 獎由 Amanda 頒發，她說：「今晚有幾位特別突出，最後決定有 2 位，第一位係唱《小玩意》嘅陳燕娜，另一位係唱《誰可相依》嘅顏米羔。」最終 Amanda 將 MVP 獎頒予顏米羔。
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