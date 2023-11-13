中年好聲音2 ｜24強最終名單出爐！35歲陳燕娜甜唱《小玩意》獲讚氣息好

TVB熱播歌唱真人騷《中年好聲音 2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。昨晚（12 日）晚播出的 一集是第四部曲《廿六強勁歌金曲淘汰賽！》，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張 佳添和周國豐外，還有李蕙敏（Amanda）暫替陳慧嫻出任評審。經過一輪激戰， 本回合的 MVP 是顏米羔，李榮耀和陳麗媚則被淘汰，最終 24 強名單（排名不分 先後）是沈宗賢、王學琳、顏米羔、王玥、劉威煌、鄭梓浩、林若盈、譚輝智、 劉可、簡潔明、古淖文、陳俞霏、陳燕娜、黃劍文、曾蜜詩、安雅希、袁思樂、 陳蒨葶、梁浩賢、麥素華、朱博文、周碧嘉、林偉璣和尹新杰。