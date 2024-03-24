中年好聲音2決賽︱激烈賽程持續更新！
決賽歌單流出：
今次總決賽與上季一樣將會分為兩大環節進行，首回合7強選手將各自演出慢歌、快歌各一首，綜合專業評審評分及觀眾投票後；第二回合，晉級選手將獻唱「自選必殺歌」。日前總決賽的歌單流出，慢歌歌單為《別怕我傷心》、《蜚蜚》、《想說》、《心仍是冷》、《寂寞的男人》、《三天兩夜》和《但願人長久》，快歌歌單為《衝口而出》、《暴風女神Lorelei》、《玩火》、《屈到病》、《愛是懷疑》、《冬天裡的一把火》和《眉飛色舞》。
《中年好聲音2》激烈賽程持續更新：
開場熱唱團歌：容祖兒《隆重登場》
沈宗賢
慢歌環節：李冠毅《別怕我傷心》（70分）
特別評審楊千嬅指覺得沈宗賢比過往更加放鬆，被沈宗賢的歌聲感動到；不過其他固定評審班底都認為沈宗賢發揮麻麻。
快歌環節：譚詠麟《暴風女神Lorelei》
肥媽讚沈宗賢跳得好：「跳得好好啊，沈宗賢唔郁㗎嘛，但又可以走位，又跳到，真係跳得好好」
顏米羔
慢歌環節：張學友《寂寞的男人》（73分）
顏米羔唱畢，一眾評審都一致給予好評，其中肥媽大讚顏米羔由走位開始就已經「知道自己做緊咩」。
快歌環節：陳奕迅《衝口而出》
陳慧嫻大讚顏米羔根本不是在比賽，而是在表演，仲話畀足最高分！
陳俞霏
慢歌環節：陳僖儀（Sita Chan） 《蜚蜚》（70分）
張佳添一聽完陳俞霏唱完之後，不斷大讚陳俞霏表現好，最後更講咗句：「所有喺廣州嚟嘅，無論喺3、5、7、8年，都一定會成功。」
快歌環節：陳奕迅《愛是懷疑》
楊千嬅大讚陳俞霏做自己、揀啱歌，表演得好好！
譚輝智
慢歌環節：許志安《想說》（76分）
肥媽大讚譚輝智唱得好，雖然有哭腔，但此曲本身就好慘，所以大讚譚輝智加哭腔加得好，仲話佢「哭得好腔」。
快歌環節：張學友《屈到病》
向來不太擅長跳舞的譚輝智，今次落力又唱又跳，舞步雖然有點滑稽，但睇到全場都好開心，陳慧嫻指雖然舞步似體操，但歌聲就無得頂！
古淖文
慢歌環節：梅艷芳&倫永亮《新仍是冷》（74分）
伍仲衡指古淖文雖然表現不錯、很有感情，但就覺得他頭半段唱得太拖，加上太多懶音。
快歌環節：《冬天裡的一把火》
張佳添大讚古淖文台風好，但無奈一開始起Key太低，最後更推薦古淖文同薛家燕（家燕姐）合唱英文版！
黃劍文
慢歌環節：張學友《三天兩夜》（72分）
周國峯大讚黃劍文雖然聲沙但都依然表現得好好，是超水準的表現。
快歌環節：吳國敬《玩火》
肥媽就讚黃劍文的沙聲反而令黃劍文更加有男人味：「你把沙聲完全幫咗你，仲有後面幾條女幫你，鹹鹹地但唔濕！」
安雅希
慢歌環節：張國榮《但願人長久》
晉級兩強：
總冠軍得主：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！