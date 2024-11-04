《中年好聲音2》組5人女團Missy 全部未過40歲 得1個大過芯駖
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TVB選秀節目《中年好聲音2》5位參賽者宣布組成新女團「MISSY」出道，5人全部未過40歲，網民指出當中得1個年紀大過COLLAR成員芯駖！
《中年好聲音2》出女團「MISSY」全部未過40歲！
TVB《中年好聲音2》的35歲陳譽文（陳燕娜）、39歲陳芊芸（陳蒨葶）、36歲林思彤（林若盈）、36歲王玥、35歲陳俞霏，宣布組成女團「MISSY」出道。在《中年好聲音2 紅白大戰》節目中，王玥、林思彤和陳芊芸曾組成「限定女團」Three Style。儘管王玥已是3個孩子的母親，她在舞台上的表現依然活力四射，獲得評審一致好評。評審張佳添甚至認為Three Style結合了過去女子組合Freeze及Hotcha的特質，並表示她們有潛力正式出道。不過MISSY的社交媒體帳戶成立兩天，迄今為止僅吸引了3百多名追隨者。
未有團歌即開騷 票價最平$680
隨著女團MISSY的出道，除了推出由陳俞霏作曲及監製的新歌《Flow With Us》，更將會於12月10日麥花臣開《MISSY Raise Your Voice Concert》 ，票價分別為最平$680、＄780以及最貴$980。5人未有團歌就開騷，認真犀利！
網民：婦女時代？
不少網民用MISSY來比較現時的女團包括Lolly Talk以及COLLAR等，指MISSY是現時女團長大後的版本，又指3個孩子的母親王玥比38歲的芯駖還要年輕：「C團成員長大後」、「婦女時代」、「中年女團」、「大媽女團」、「得一個老過芯駖」、「生過3個都仲細個芯駖」、「可以去挑屯門娜娜機」等，也有網民質疑她們的演唱會門票太貴：「最平嘅飛都要680，感覺佢哋嘅號召力被高估咗」、「票價賣太貴啦，邊個會去睇呀」等，不過也有網民認為MISSY實力其實不俗。
MISSY五位成員IG逐個捉：
35歲陳譽文 IG:chan_yinna
39歲陳芊芸 IG:sinting_yt1030
36歲王玥 IG:yolanda_wy07
35歲陳俞霏 IG:itchiii_1314
36歲林思彤 IG:mellissalam
撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：ig＠missymissy.official、《中年好聲音2 紅白大戰》、IG@lisumlingg資料或影片來源：原文刊於NewMonday