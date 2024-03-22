中年好聲音2丨沈宗賢為外婆遺願參賽大馬參賽者一出場即嚇窒評判
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TVB節目《中年好聲音2》將在今個星期日（24日）舉行總決賽，總共有5男2女7強進入決賽爭奪冠軍寶座。其中有份入圍總決賽的大馬參賽者沈宗賢現年41歲，今次遠赴香港參賽全因為了一圓外婆遺願。
大馬參賽者沈宗賢為外婆遺願參賽
沈宗賢原為馬來西亞吉隆波人，任職髮型師的他之所以會遠從大馬赴港參加TVB《中年好聲音2》，原來全為一圓已過世的外婆的心願：「其實我係帶住一個使命，企上嚟呢個舞台。因為我想感謝喺天國嘅外婆，因為喺我由細到大，佢都好希望我可以企喺TVB嘅舞台上唱歌，今日我想同佢講：『我得喇，外婆！』」沈宗賢又指以前在馬來西亞很難看到TVB的節目，當時外婆一直租錄影帶，自己亦是靠收看TVB節目學會廣東話。
深得肥媽心一出場即嚇窒評判
沈宗賢當時一出場就深得評判肥媽的心，沈宗賢在首集開場唱出《愛要怎麼說出口》第一句：「好痛」時，在場的肥媽、伍仲衡等人都嚇到睜大雙眼，肥媽聽完第二句就即刻按燈，更大聲表示「我鐘意」，之後在節目中都多次大讚沈宗賢有潛質！
曾遭情傷沈母為娶新抱超𨂽本
沈宗賢其中在《中年好聲音2》第十集「動感情感PK賽」中，唱出曹格的《背叛》。當時演唱參賽歌時格外有感情的沈宗賢，原來曾陷於情傷陰霾，沈宗賢分享指：「呢首歌其實係我嘅自身經驗。我有一個好鐘意嘅女仔，我以為佢都好中意我，但最後佢成個人唔見咗，突然唔見咗。佢仲在世嘅，因為佢鐘意另一個男仔，嗰男仔對佢愛理不理，佢就利用我，令嗰男仔更加在乎佢，咁嗰男仔最後同咗佢一齊，仲生咗兩個BB。」向來心水沈宗賢的肥媽聽畢即刻開聲安慰，指：「你應該多謝佢啦，如果唔係你點會唱得咁有感情，畀人飛都有利用價值啊，所以我畀高分！」
已經單身10年的沈宗賢在節目中更被古淖文爆料，指沈母為娶新抱超𨂽本：「如果各位女粉絲對沈宗賢有興趣，就要去搵佢媽媽，因為佢媽媽話過唔會買鑽石，搵到新抱仔係會送金！」
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圖片來源：IG@seansim1121、TVB《中年好聲音2》截圖