中年好聲音3紅白大戰｜11男 VS 9女對決名單搶先睇！黃博同呢2位勁人合作張緊張

《中年好聲音3》總決賽已於本月中順利舉行，不過一眾選手完成比賽後，又馬不停蹄開始準備《中年好聲音3紅白大戰》。早前節目就正式進行錄影，並將於本周日（25日）播出。除咗對戰名單率先曝光之外，仲預告埋即將會有中年好聲音歷屆選手大對決嘅精彩演出……