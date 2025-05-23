中年好聲音3紅白大戰｜11男 VS 9女對決名單搶先睇！黃博同呢2位勁人合作張緊張
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《中年好聲音3》總決賽已於本月中順利舉行，不過一眾選手完成比賽後，又馬不停蹄開始準備《中年好聲音3紅白大戰》。早前節目就正式進行錄影，並將於本周日（25日）播出。除咗對戰名單率先曝光之外，仲預告埋即將會有中年好聲音歷屆選手大對決嘅精彩演出……
中年好聲音3紅白大戰｜11男 v.s. 9女對決名單曝光
今次《中年好聲音3紅白大戰》將繼續分成兩組進，紅組將由支嚳儀擔任隊長，並帶領隊員黃博、陳芷盈、善玥澄、曹越、劉曉昆、侯靜伊、阮慧珊、陳嘉琦。
而白組則由譚輝智擔任隊長，並帶領隊員劉洋、張與辰、李金凱、趙浚承、占士丁丁、王鄭浚仁、羅逸軒、任永健、陳溢光、陸東成、李創偉。
中年好聲音3紅白大戰｜評判陣容公開
至於今次紅白對決嘅評判陣容亦已率先公開，主持人繼續由車婉婉擔任，評判則有肥媽、海兒、周國豐、張佳添，以及谷婭溦。
中年好聲音3紅白大戰｜3屆冠軍同台黃博勁緊張
今屆新出爐冠軍黃博接受訪問時，就與齊齊殺入總決賽嘅陳芷盈透露將會有高難度演出，而且當中唔止會有比賽時唔敢揀嘅歌曲外，更會有唔少舞步呈現！
除咗紅白大戰外，《中年好聲音321經典大戰》亦即將播出，黃博更會與《中1》及《中2》嘅冠軍同台，首次孖住2位冠軍級人馬合作亦令黃博十分緊張！
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@bohuangwongpok、ig@katchau86、ig@germancheukman資料或影片來源：原文刊於新假期