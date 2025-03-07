中年好聲音3丨李金凱催淚唱功搞喊車婉婉水煲 2大原因入硬三甲！
本周日（9日）播出的一集是20強晉身16強一對一PK賽下半場競選，主題為「那些年我們聽過95年至04年的電台歌曲」，舞台繼續化身為電台直播間，並邀來音樂情人鄭子誠用靚聲帶觀眾進入《中年3》20強競賽。本集出戰參賽者及歌單如下：阮慧珊《留低鎖匙》、李金凱《飛花》、占士丁丁《愛是永恆》、善玥澄《唯一》、陳溢光《活著VIVA》、劉洋《一千個傷心的理由》、何平秋《（你沒有）好結果》、黃博《我的愛》、羅逸軒《仍然是最愛你》及任永健《小城大事》。
周國豐踢爆李金凱搞喊車婉婉「水煲」
本集雲集多位向來較高分的參賽者，當中有「中3天使」之稱的李金凱，本回獻唱《飛花》相當耀眼，張佳添無論對金凱的格子套裝造型，抑或其感情演出均好評如潮：「呢套格仔衫著得你好靚仔，你企喺台上有種星味散發出嚟。」續讚金凱每次演出，總會溫暖觀眾的心：「一路聽，冧晒！你好識揀歌，好識揀發揮到『到底李金凱嘅靈魂是甚麼』，呢啲歌恰到好處。第一屆有靚聲嘅羅啟豪，而第二屆有將廣東歌發揮得淋漓盡致嘅譚輝智，你唱粵語歌真係唔會差過佢哋。」
東東讚：「好鍾意佢唱歌嘅感覺，唔係為傷心而賣傷心，反而係笑住嚟唱，你會感覺到佢所有情感都從內心直接出嚟，加上聲音特質，一開口已非常好聽。」周國豐則踢爆金凱搞到「車婉婉嘅水煲著咗」：「呢個正正就係李金凱最厲害嘅地方。」
李金凱各個比賽表現 戰鬥力分析
李金凱在各階段的表現穩定且得分逐漸提升：
- 第1回合《一生中最愛》：5燈晉級，奠定良好開局。
- 第2回合《給自己的歌》：5燈晉級，保持穩定發揮。
- 第3回合團戰《大熱》：81分，挑戰快歌展現多元性。
- 第4回合合唱《1874》（與善玥澄）：84分，雖因身體狀況稍有失準，仍表現出色。
- 第5回合《那些感動過人的歌》：92分，快歌唱出催淚感，黃凱芹感動落淚。
- 第6回合24強對決《當年情》：94分，用腳彈吉他感動全場，獲封「中3天使」，網民稱值得100分。
他的得分從81分逐步上升至94分，顯示出他在比賽中的成長和穩定性，尤其後期的高分表演（如92分和94分）讓他進入20強的地位穩固，並在第七階段成為四位隊長之一，具備直接競爭三甲的資格。
2大原因贏得廣泛支持
李金凱屢次獲得評審的高度讚揚，例如張佳添稱他為「中3天使」、黎瑞恩讚其誠意、周國豐肯定其生命力，肥媽甚至感動落淚。這種一致認可表明他在專業評分中佔據優勢。觀眾反應方面，網民留言顯示其人氣極高，如「金凱真係中3天使，每次演出都令人感動」、「94分低了，值得再攞MVP」。他的正能量和不賣慘的態度贏得廣泛支持，這在觀眾投票環節（若有）將是關鍵加分項。