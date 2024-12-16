中年好聲音3丨伍仲衡被「炒魷」後2人選火速頂上 30強疑有重大事件發生
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《中年好聲音3》最近話題不斷，因為當中嘅常駐評審伍仲衡，疑似搶閘TVB與《校園好聲音– 唱響中國》冠軍洪心怡簽約，導致被「炒魷」冇得留低！日前（15日），《中年好聲音3》就再次進行錄影，新集數將由陳奐仁及黃凱芹加入擔任評審，不過最新陣容就似乎引起網民兩極嘅意見……
陳奐仁黃凱芹拍住取代伍仲衡
陳奐仁接受媒體訪問時透露，他早在半年前就已經收到了擔任節目評審的邀請，不過就因為忙於嘅演唱會以及到外地工作，因此無緣參與節目錄影，更爆笑稱：「節目係咪換人，我就係陳奐仁」。而黃凱芹則表示他是在2個月前接到邀請，而當時並未傳出任何人事變動，因此相信今次只是巧合。
不過對於2人將會是客席還是常駐評審，他們會就表示尚未知悉，但亦直言如果TVB再次邀請他們擔任評審，他們都會非常樂意接受。
新評審陣容網民意見兩極
對於創作才子陳奐仁以及「靚聲王」黃凱芹嘅加入唔少網民嘅意見就十分兩極：「好可惜，沒有伍仲衡，節目失色不少」、「冇伍Sir的話個個都五燈了」、「黃凱芹感覺有點自戀+自我，真係適合做評審咩？ 」、「黃凱芹真係有資格」、「新陣容感覺更值得期待」、「早就該換走伍仲衡啦，之前被選手爆料唔專業喎」
布志綸都被換走 海兒回歸無期
對於換上2位新評審一事，就有網民稱：「黃凱芹係頂布志綸個位，陳奐仁先至係頂伍仲衡」直指取代客席評審海兒嘅布志綸都要被換走！不過節目中嘅仙氣女評審海兒（Hedy）於第10集後就未有再出現，雖然曾被指會取代伍仲衡，但係今次陣容公開就未有海兒份，幾時回歸節目尚待通知。
30強疑有選手退賽？
節目昨晚（15日）播出60強第3回合，伍仲衡仍然於評審席上，按賽程應該尚餘一至兩集未播出。而伍仲衡於本月7日接受訪問時曾提到《中3》已錄影至27強，現時由陳奐仁及黃凱芹頂上擔任評審，換言而即將錄影嘅就會係「27強淘汰」，不過60強PK戰後理應剩低30名參賽者，伍仲衡透露嘅27強為止是否代表額外有3人退賽。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@ TVB 娛樂新聞台、youtube@TVB USA Official、ig@hungsumyee、TVB