中年好聲音3丨伍仲衡被「炒魷」後2人選火速頂上 30強疑有重大事件發生

《中年好聲音3》最近話題不斷，因為當中嘅常駐評審伍仲衡，疑似搶閘TVB與《校園好聲音– 唱響中國》冠軍洪心怡簽約，導致被「炒魷」冇得留低！日前（15日），《中年好聲音3》就再次進行錄影，新集數將由陳奐仁及黃凱芹加入擔任評審，不過最新陣容就似乎引起網民兩極嘅意見……

