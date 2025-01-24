中年好聲音3｜Foul走伍仲衡 陳奐仁黃凱芹新評審表現惹關注 有人唔識扣分 有人勁手緊？
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《中年好聲音3》即將播出的第18集，是伍仲衡被踢出評審陣容後，首度換上變新評審陳奐仁和黃凱芹的一集，網民都十分關注兩人的表現。
《中年好聲音3》陳奐仁新上場勁手緊
陳奐仁（Hanjin）頂替伍仲衡首集上場做評審，風格似乎較為嚴格，相對手緊，除了直指張與辰揀錯歌及整體不在狀態外，在評論劉洋期間，Hanjin更批評黃凱芹（Chris）主張的扣分制，強調這裏不是跳水比賽，認為扣分制有礙競賽者繼續進步。
新評審黃凱芹唔識扣分
同樣係新評審的黃凱芹似乎明顯較為鬆手，黃凱芹更點評說劉洋冇俾機會比評判扣分：「我好難捉到你失誤嘅地方，表情、感情、台風、音色係攞到超過總分20分架，你係冇機會畀我扣到你分。」
陳奐仁曾指導《聲夢2》亞軍 黃凱芹不定期出現
陳奐仁本身參加過《聲夢2》，作為藍隊總監，有份指導亞軍Janees黃洛妍，作為音樂節目評審資格十足。而黃凱芹曾透露他因為檔期問題，只會不定期出現，不會成為常駐評審。
陳奐仁自嘲「換人」黃凱芹表示早已收到邀請
陳奐仁接受媒體訪問時透露，他早在半年前就已經收到了擔任節目評審的邀請，不過就因為忙於嘅演唱會以及到外地工作，因此無緣參與節目錄影，更爆笑稱：「節目係咪換人，我就係陳奐仁」。而黃凱芹則表示他是在2個月前接到邀請，而當時並未傳出任何人事變動，因此相信今次只是巧合。
新評審陣容網民意見兩極
對於創作才子陳奐仁以及「靚聲王」黃凱芹嘅加入唔少網民嘅意見就十分兩極：「好可惜，沒有伍仲衡，節目失色不少」、「冇伍Sir的話個個都五燈了」、「黃凱芹感覺有點自戀+自我，真係適合做評審咩？ 」、「黃凱芹真係有資格」、「新陣容感覺更值得期待」、「早就該換走伍仲衡啦，之前被選手爆料唔專業喎」
布志綸都被換走 海兒回歸無期
對於換上2位新評審一事，就有網民稱：「黃凱芹係頂布志綸個位，陳奐仁先至係頂伍仲衡」直指取代客席評審海兒嘅布志綸都要被換走！不過節目中嘅仙氣女評審海兒（Hedy）於第10集後就未有再出現，雖然曾被指會取代伍仲衡，但係今次陣容公開就未有海兒份，幾時回歸節目尚待通知。
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期