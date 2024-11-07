中年好聲音3丨何基佑太太自揭破碎家庭成長父母皆為聾啞人士 背景勁催淚
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《中年好聲音3》周日晚（10日）8時30分翡翠台播映，節目由車婉婉擔任主持，評審團有肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和海兒。
鍾凱瑩自揭破碎家庭成長父母皆為聾啞人士
今集來到香港區賽區第三回比拼，多位「有故事的人」踏上舞台，用動人歌聲分享人生故事。現為紋繡師、40歲的藝人何基佑太太鍾凱瑩（Charis）同樣「有故事」，父母皆為聾啞人士，加上她小時候父母便離異，從小在殘障的破碎家庭成長，讓她變得不懂得表達，而唱歌可讓她抒發情緒和感受。
Charis憶起母親經常不在家，缺乏照顧的她幼稚園已獨自搭巴士上學，幾度遭母親拋棄之餘，更曾被菜刀「行」頸：「我諗當時4、5歲，凌晨時份拉我起身，跟住有把菜刀『行』住條頸。」母親在其年幼時已離世，父親為了讓Charis和弟弟在健聽環境成長，忍痛讓兩姊弟寄宿「兒童之家」；如今Charis成為兩孩之母，已學懂放下和原諒母親：「我知道佢好艱辛，細個喺冇愛嘅環境下成長。如果有機會可以再見到媽咪，好想畀個好大嘅擁抱佢，同埋想講『我明白喇』，但最遺憾係冇呢個機會。」Charis當晚將獻唱《矛盾一生》，更因情緒演繹到位成功打動周國豐改變主意撳燈。
圖片來源：TVB、IG@charismamahk