中年好聲音3 何平秋

中年好聲音3丨何平秋李創偉大玩貼身歌舞劇 肥媽睇到少女心大爆發

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TVB音樂選秀節目《中年好聲音3》將於周日（5日）播出第10集，主題則係千禧年代我最喜愛男女歌手歌曲。作為30強導師分組賽，今集賽事除咗有聽覺享受外，就連視覺都一樣震撼嘅感受！尤其係「紅組」何平秋與李創偉嘅合照演出，簡直令唔少觀眾都表示睇到面紅耳赤！

中年好聲音3丨何平秋李創偉演出睇到面紅耳赤

另一組讓全場看得面紅耳赤的演出，是「紅組」何平秋與李創偉演繹的《一生不變》，二人加入歌舞劇元素演繹苦情姊弟戀。親自負責設計舞台動作的李創偉，既從後擁抱何平秋，又撫摸對方面頰，還笑言何平秋帶給他初戀的感覺，引爆全場歡呼叫囂！張佳添讚兩人的「姊弟戀」好有戲：「Feel到有姊弟戀connection，係有chemistry！」

中年好聲音3 何平秋 何平秋與李創偉將一同演繹歌曲《一生不變》。（圖片來源：TVB）
何平秋與李創偉將一同演繹歌曲《一生不變》。（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 何平秋 何平秋與李創偉更以歌舞劇元素演繹苦情姊弟戀。（圖片來源：TVB）
何平秋與李創偉更以歌舞劇元素演繹苦情姊弟戀。（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 何平秋 2人更有唔少互動！（圖片來源：TVB）
2人更有唔少互動！（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 何平秋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

中年好聲音3丨評審意見兩極有分歧

而評審之一嘅肥媽則被李創偉的憂鬱眼神電暈：「你真係掂，望邊個都係咁嘅樣，殺死好多人！」相反，周國豐認為二人之間毫無chemistry，更指李創偉唱功仍有待改善。劉美君亦表示：「我覺得佢哋忽略唱歌方面。」

中年好聲音3 何平秋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 何平秋 肥媽畀評語時就直言被李創偉的憂鬱眼神電暈！（圖片來源：TVB）
肥媽畀評語時就直言被李創偉的憂鬱眼神電暈！（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 何平秋 不過評審之一嘅周國豐就認為何平秋與李創偉之間冇化學作用。（圖片來源：TVB）
不過評審之一嘅周國豐就認為何平秋與李創偉之間冇化學作用。（圖片來源：TVB）

30強導師分組賽隊伍詳情：

紅組（韋綺珊）：
何秋平、杜閱、侯靜伊、陳嘉琦、郭偉倫、李創偉、阮慧珊、曹越、劉洋、黄博

中年好聲音3 何平秋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

藍組（谷婭溦）：
劉傳民、蕭偉倫、劉曉昆、高菲、宗倩如、楊炳德、占士丁丁、羅逸軒、陳溢光、張與辰

中年好聲音3 何平秋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

綠組（謝文雅）：
趙浚承、林立峰、陸東成、李金凱、王鄭浚仁、任永健、善玥澄、尤詩郡、陳芷盈、胡家健

中年好聲音3 何平秋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB

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