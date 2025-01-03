中年好聲音3丨何平秋李創偉大玩貼身歌舞劇 肥媽睇到少女心大爆發

TVB音樂選秀節目《中年好聲音3》將於周日（5日）播出第10集，主題則係千禧年代我最喜愛男女歌手歌曲。作為30強導師分組賽，今集賽事除咗有聽覺享受外，就連視覺都一樣震撼嘅感受！尤其係「紅組」何平秋與李創偉嘅合照演出，簡直令唔少觀眾都表示睇到面紅耳赤！

