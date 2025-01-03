中年好聲音3丨何平秋李創偉大玩貼身歌舞劇 肥媽睇到少女心大爆發
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TVB音樂選秀節目《中年好聲音3》將於周日（5日）播出第10集，主題則係千禧年代我最喜愛男女歌手歌曲。作為30強導師分組賽，今集賽事除咗有聽覺享受外，就連視覺都一樣震撼嘅感受！尤其係「紅組」何平秋與李創偉嘅合照演出，簡直令唔少觀眾都表示睇到面紅耳赤！
中年好聲音3丨何平秋李創偉演出睇到面紅耳赤
另一組讓全場看得面紅耳赤的演出，是「紅組」何平秋與李創偉演繹的《一生不變》，二人加入歌舞劇元素演繹苦情姊弟戀。親自負責設計舞台動作的李創偉，既從後擁抱何平秋，又撫摸對方面頰，還笑言何平秋帶給他初戀的感覺，引爆全場歡呼叫囂！張佳添讚兩人的「姊弟戀」好有戲：「Feel到有姊弟戀connection，係有chemistry！」
中年好聲音3丨評審意見兩極有分歧
而評審之一嘅肥媽則被李創偉的憂鬱眼神電暈：「你真係掂，望邊個都係咁嘅樣，殺死好多人！」相反，周國豐認為二人之間毫無chemistry，更指李創偉唱功仍有待改善。劉美君亦表示：「我覺得佢哋忽略唱歌方面。」
30強導師分組賽隊伍詳情：
紅組（韋綺珊）：
何秋平、杜閱、侯靜伊、陳嘉琦、郭偉倫、李創偉、阮慧珊、曹越、劉洋、黄博
藍組（谷婭溦）：
劉傳民、蕭偉倫、劉曉昆、高菲、宗倩如、楊炳德、占士丁丁、羅逸軒、陳溢光、張與辰
綠組（謝文雅）：
趙浚承、林立峰、陸東成、李金凱、王鄭浚仁、任永健、善玥澄、尤詩郡、陳芷盈、胡家健
撰文：東方新地圖片來源：TVB