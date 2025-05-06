中年好聲音3｜網民挖出歷屆冠軍5大具備條件 與「網傳冠軍」趙浚承驚人相似

TVB人氣綜藝節目《中年好聲音3》5月11日舉行總決賽，賽程激烈，爭議聲音也越來越大。有網民翻查過去2屆冠軍周吉佩、古淖文背景資料，對比「網傳冠軍」參賽者趙浚承，發現他們唔少相同之處，莫非趙浚承真的勝卷在握？