中年好聲音3｜網民挖出歷屆冠軍5大具備條件 與「網傳冠軍」趙浚承驚人相似
趙浚承疑爆冷奪冠惹爭議
早前有網民聲稱收到「可靠消息」，提前流出三甲名單，當中趙浚承被指有望「爆冷」封王，引發熱議。不少觀眾對疑似劇透結果感到不滿，直言比賽「一早有劇本」，參賽者淪為電視台追求收視與廣告收益的工具。有人批評比賽公信力蕩然無存，認為這對辛苦準備了八個月的選手與真心支持的觀眾是一種侮辱。網民更直指節目評審專業性成疑，質疑「靠顏值多過靠實力」。
網民整理出冠軍5大具備條件
近日有網民「charles_ng729」在Threads對《中年好聲音3》有一番見解，翻查2屆冠軍背景，對比「網傳冠軍」參賽者趙浚承，發現當中存在驚人相似之處，並歸納出五大共通點：
1. 年齡未滿40歲
周吉佩（38歲）、古淖文（37歲）及「網傳冠軍」趙浚承（39歲）均屬40歲以下，網民三位的年齡在TVB還算後生，仍然有投資價值。
2. 外型亮眼
三人外型皆屬同屆中較為出眾的一群，其中古淖文與趙浚承更是「大隻仔」，經常在社交平台曬肌，具備潛質轉戰綜藝或劇集發展。
3. 能歌善舞
古淖文的舞台魅力早已獲讚賞，其他兩位雖非專業舞者，但至少具備基本舞感，表現不失禮。
4. 具娛樂圈經驗，曾推出音樂作品
三位冠軍皆有一定演藝資歷：周吉佩2008年推出個人EP 「Getting Start」，又擔任過有線節目主持，古淖文則於2009年參加《亞洲星光大道》出道，2012年發行首張專輯。趙浚承則於2008年以男子組合「Square」成員身份出道，2019年更與譚詠麟合唱歌曲，累積不少上位機會。
5. 背後有後台
古淖文曾獲肥媽力撐，趙浚承更早於2019年已獲譚詠麟賞識，大力提攜，不但陪同出席電台宣傳活動，亦多次同台演出，後台超強大。
網民熱議：「早就預咗啦！」
不少網民對於這5大共通點表示認同，紛紛留言：「預咗㗎喇」、「選秀不嬲係咁，唔係第一日既事」、「Gary個樣成個蕭正楠咁係我都簽」；亦有人直指節目只是商業考量多於實力比拼，「冇背景冇樣，點攞冠？」爭議聲浪不斷。