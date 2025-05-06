中年好聲音3｜網民挖出歷屆冠軍5大具備條件 與「網傳冠軍」趙浚承驚人相似

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TVB人氣綜藝節目《中年好聲音3》5月11日舉行總決賽，賽程激烈，爭議聲音也越來越大。有網民翻查過去2屆冠軍周吉佩、古淖文背景資料，對比「網傳冠軍」參賽者趙浚承，發現他們唔少相同之處，莫非趙浚承真的勝卷在握？

趙浚承疑爆冷奪冠惹爭議

早前有網民聲稱收到「可靠消息」，提前流出三甲名單，當中趙浚承被指有望「爆冷」封王，引發熱議。不少觀眾對疑似劇透結果感到不滿，直言比賽「一早有劇本」，參賽者淪為電視台追求收視與廣告收益的工具。有人批評比賽公信力蕩然無存，認為這對辛苦準備了八個月的選手與真心支持的觀眾是一種侮辱。網民更直指節目評審專業性成疑，質疑「靠顏值多過靠實力」。

中年好聲音3 森美在10強＋聲夢助力賽中，大讚趙浚承「咁靚仔，唔使唱啦」令觀眾認為趙浚承有可能獲TVB加持捧做冠軍。（圖片來源：TVB）
森美在10強＋聲夢助力賽中，大讚趙浚承「咁靚仔，唔使唱啦」令觀眾認為趙浚承有可能獲TVB加持捧做冠軍。（圖片來源：TVB）

網民整理出冠軍5大具備條件

近日有網民「charles_ng729」在Threads對《中年好聲音3》有一番見解，翻查2屆冠軍背景，對比「網傳冠軍」參賽者趙浚承，發現當中存在驚人相似之處，並歸納出五大共通點：

1. 年齡未滿40歲

周吉佩（38歲）、古淖文（37歲）及「網傳冠軍」趙浚承（39歲）均屬40歲以下，網民三位的年齡在TVB還算後生，仍然有投資價值。

2. 外型亮眼

三人外型皆屬同屆中較為出眾的一群，其中古淖文與趙浚承更是「大隻仔」，經常在社交平台曬肌，具備潛質轉戰綜藝或劇集發展。

中年好聲音3 趙浚承（Chiu Chun Shing）1986年9月11日出生，今年39歲，是《中年好聲音3》中備受矚目的參賽者之一，現年37歲，職業為前歌手與演員。他以溫暖且富有感染力的嗓音聞名，擅長演繹抒情歌曲，情感表達細膩動人。（圖片來源：IG@garychiuchiuchiu）
趙浚承（Chiu Chun Shing）1986年9月11日出生，今年39歲，是《中年好聲音3》中備受矚目的參賽者之一，現年37歲，職業為前歌手與演員。他以溫暖且富有感染力的嗓音聞名，擅長演繹抒情歌曲，情感表達細膩動人。（圖片來源：IG@garychiuchiuchiu）

3. 能歌善舞

古淖文的舞台魅力早已獲讚賞，其他兩位雖非專業舞者，但至少具備基本舞感，表現不失禮。

中年好聲音3 古淖文跳舞厲害就人人都知道。（圖片來源：Facebook@German 古淖文）
古淖文跳舞厲害就人人都知道。（圖片來源：Facebook@German 古淖文）

4. 具娛樂圈經驗，曾推出音樂作品

三位冠軍皆有一定演藝資歷：周吉佩2008年推出個人EP 「Getting Start」，又擔任過有線節目主持，古淖文則於2009年參加《亞洲星光大道》出道，2012年發行首張專輯。趙浚承則於2008年以男子組合「Square」成員身份出道，2019年更與譚詠麟合唱歌曲，累積不少上位機會。

中年好聲音3 趙浚承2021年曾推出首支個人派台歌曲《My World》（圖片來源：網上圖片）
趙浚承2021年曾推出首支個人派台歌曲《My World》（圖片來源：網上圖片）
中年好聲音3 周吉佩2008年推出個人EP 「Getting Start」（圖片來源：網上圖片）
周吉佩2008年推出個人EP 「Getting Start」（圖片來源：網上圖片）
中年好聲音3 2012年古淖文發行首張專輯，2021年前稱古卓文（圖片來源：網上圖片）
2012年古淖文發行首張專輯，2021年前稱古卓文（圖片來源：網上圖片）

5. 背後有後台

古淖文曾獲肥媽力撐，趙浚承更早於2019年已獲譚詠麟賞識，大力提攜，不但陪同出席電台宣傳活動，亦多次同台演出，後台超強大。

中年好聲音3 肥媽同古淖文有交情！（圖片來源：Facebook@German 古淖文）
肥媽同古淖文有交情！（圖片來源：Facebook@German 古淖文）
中年好聲音3 兩人感情好好！（圖片來源：微博@譚詠麟）
兩人感情好好！（圖片來源：微博@譚詠麟）

網民熱議：「早就預咗啦！」

不少網民對於這5大共通點表示認同，紛紛留言：「預咗㗎喇」、「選秀不嬲係咁，唔係第一日既事」、「Gary個樣成個蕭正楠咁係我都簽」；亦有人直指節目只是商業考量多於實力比拼，「冇背景冇樣，點攞冠？」爭議聲浪不斷。

圖片來源：TVB、IG@garychiuchiuchiu、Facebook@German 古淖文、IG@katchau86、微博@譚詠麟資料或影片來源：原文刊於新假期

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