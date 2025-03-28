中年好聲音3丨劉曉昆孖龍婷狂扭腰曬舞功電暈張佳添 肥媽嫌唔夠Sexy被海兒要求示範「邪眼神」
《中年好聲音3》劉曉昆跳唱《得不到愛情》狂扭腰展示嫵媚一面
劉曉昆繼16強競賽跳唱快歌《獨一無二／獨家試唱》大晒超柔軟「舞」功，本回與龍婷演出的《得不到的愛情》，再以擅長舞蹈演出。身穿單肩連身短裙上陣的曉昆，狂扭腰展示嫵媚一面；師姐龍婷為突顯師妹曉昆女人味，反串穿男裝以中性型格造型上陣，希望給意料之外的效果予觀眾。
張佳添笑言被電暈：呢個係騷味嘅曉昆
評審們對於曉昆與龍婷演出的評語好壞參半，張佳添笑言被曉昆電暈：「呢個係騷味嘅曉昆，未見過。龍婷變小龍哥，犧牲自己女人味，等曉昆完全發揮到另一面，整體上係成功，我差啲掛住睇唔記得聽！」但肥媽卻認為曉昆欠缺sexy感，並趁機整蠱張佳添：「太多笑容，feel唔到個sexy感覺。你咁樣除咗張佳添覺得你sexy，都冇乜邊個會覺得你sexy，眼神要邪一啲。」向來正經的海兒竟然加入戰團，大膽著肥媽示範「邪的眼神」！
師兄師姐打頭陣唱《我們名字》
本輪主題是「中1、2生助力賽」，分為上、下半場競賽，首7位參賽者將由《中1》生助力，其餘7位參賽者則由《中2》生助力；按照上回合分數，由低分至高分順序出場，最高分的4位參賽者將到正官庄高麗蔘晉級區，最低分的3位參賽者將跌入「中年危機區」，評審們將在6位「中年危機區」參賽者中淘汰兩人。此外，本輪開始加入累積排名分，會影響爭入總決賽的資格。
本周日（30日）播出的上半場競賽，出場參賽者由阮慧珊、王鄭浚仁、劉曉昆、占士丁丁、黃博、張與辰和李金凱，分別夥拍《中1》的李佳、支嚳儀、龍婷、吳大強、羅啟豪、周吉佩及顏志恒演出，歌單如下：阮慧珊＋李佳《滾滾紅塵》、王鄭浚仁＋支嚳儀《我是不是你最疼愛的人》、劉曉昆＋龍婷《得不到的愛情》、占士丁丁＋吳大強《Hey Jude》、黃博＋羅啟豪《囚鳥》、張與辰＋周吉佩《光輝歲月》、李金凱＋顏志恒《大會堂演奏廳》。節目開首，一眾《中1》師兄師姐打頭陣演出，合唱該屆主題曲《我們的名字》，帶動高潮！
《中年好聲音3》第10回合上半場歌單 《中1》靚聲王助陣歌單：
- 黃博＋羅啟豪《囚鳥》（原唱：彭羚）
- 阮慧珊＋李佳《滾滾紅塵》（原唱：陳淑樺）
- 劉曉昆＋龍婷《得不到的愛情》（原唱：姚莉）
- 張與辰＋周吉佩《光輝歲月》（原唱：Beyond）
- 占士丁丁＋吳大強《Hey Jude》（原唱：Beatles）
- 李金凱＋顏志恒《大會堂演奏廳》（原唱：李克勤）
- 王鄭浚仁＋支嚳儀《我是不是你最疼愛的人》（原唱：潘越雲）
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