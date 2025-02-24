中年好聲音3｜劉曉昆最低分竟不被淘汰 20強賽果惹爭議 網民：做馬得咁明顯
2大實力派男士出局 呢位最低分唔使Out？
郭偉倫曾參加過《中1》和《中2》的海選，但名落孫山。不過，他最終成功進入《中3》100強。身為配音員的他對嗓音控制有豐富的經驗，加上他的聲線既雄厚又深情，讓他在比賽中表現出色。
在100強、60強到現在的賽程中，他演繹了多首拿手的深情慢歌。與劉洋合作演繹的《想說》，更是顯示了他們的默契和偉倫在節目上的最出彩表現。雖然在《重口味》中，為了突破自我，偉倫的整體演繹表現一般，但對他來說，這樣的嘗試已經值得讚賞。郭偉倫昨晚唱出《痴心絕對》，評審張佳添表示：「首歌唔係好發揮到你最靚嘅聲線你有少少壓住條頸」。另一位參賽者劉傳民以一曲《每一句說話》作賽，兩位同樣得86分，但最終5位評審在商議後決定foul走郭偉倫同劉傳民，而本集最低分嘅劉曉坤反而奇蹟生還！
網民鬧爆賽果造馬：劉曉昆唔係唱得更難聽咩
事後，網民質疑賽果不公：「好嬲呀，竟然郭偉麟要走，劉曉昆唔係唱得更難聽咩？」事實上，今輪劉曉坤以一曲《Lydia》作賽，大玩搖滾卻出事，肥媽更明顯指出佢有走音問題，得分僅82分。不少網民留言：「今晚劉曉昆唱得好差，點睇都應該先foul佢，真係替偉倫唔抵」、「劉曉昆一開口已走音」、「我覺得成件事好肉酸，劉曉昆82分可晉級。劉傳民和郭偉倫86分淘汰。我由中一至中三看過最可惡的造馬決定」、「有乜理由劉曉昆可以繼續留低？」
肥媽解釋唔foul走劉曉坤原因
不過，肥媽在退席商議時補充唔foul走劉曉坤原因：「呢兩個（郭偉倫、劉曉昆）都唔好，但佢（劉曉昆）仲有得發揮」。不過網民唔認同：「肥媽仲話佢有進步空間，能進步的只有佢著衫。」、「但Foul人方面，對女士同男士把尺唔同，唔公平！」
劉曉昆猛料背景公開 被揭家底極豐厚
劉曉昆嘅猛料背景亦讓不少網民感到驚訝。有消息指出，她的父母在內地經營煤礦生意，並居住在半山豪宅，劉曉昆在2017年已成為保險公司的最高營業額新人，不足一年便達到TOT（頂尖會員）資格，並且她在幾年的營業額中多次跻身公司前10名或前15名內。
對於家底一事，她接受傳媒訪問回答：「我覺得家裏做什麼，對於一個中年人來說已經不重要。我覺得這個事情不需要拿出來去說什麼，然後住在哪，我覺得住在哪其實都一樣的吧。」至於不想說屋企背景，她認為那個跟我沒有關係，我自己也是很努力在生活，也是很努力的帶我孩子。網民表示：「從拍攝環境看到劉曉昆在香港的家相當不錯，難道真的有個煤老闆爸爸」。
https://www.youtube.com/watch?v=A-ErLdsXgIY